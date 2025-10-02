平鎮中豐路下水道、人行道施工 交通壅塞

平鎮區中豐路因施工而致交通壅塞。（記者周敏鴻攝）

桃園市政府水務局正在平鎮區中豐路三二七巷口施作污水下水道工程，養護工程處則在一旁的中豐路橋改善人行道，導致附近路段雙向都僅剩一線車道，上下班尖峰時間車流嚴重壅塞惹來民怨；水務局回應，污水推進立坑階段預計本月廿日可完成；養工處說，佔用路肩的工項如混凝土澆置作業等，將避開交通尖峰時段進行。

議員劉仁照表示，中豐路三二七巷口的污水下水道工程施作中，佔據往中壢、往平鎮方向各一線內側車道，且往中壢方向的人行道還在施工改善，路幅因此更狹窄，尖峰時間從環南路開車到中豐路橋的短短一公里，原來僅要兩分鐘，如今得走十分鐘，兩局處同時同地施工，顯見缺乏橫向溝通。

請繼續往下閱讀...

水務局污水促參計畫工程科長許榮桀說明，中豐路污水下水道管線為民間機構投資一五二億元興建，總接管戶數多達十九萬餘戶，集污範圍包括高鐵桃園車站特定區、中壢與內壢交流道附近特定區計畫區、中壢平鎮都市計畫區與中壢龍崗地區都市計畫區。

許榮桀表示，後續一併處理平鎮區（山仔頂）都計區四萬七九〇〇餘戶污水納入中壢污水下水道系統的主幹管線，且是唯一要徑，非常重要；他還說，十二月間執行推進作業，完成後會撤收機具、恢復汽機車通行，預計明年元月間安排人孔收築與路面修復等作業。

水務局與養工處將協調雙方大型機具施作時間，避免同時進場佔用路幅，養工處說明，斥資五百萬元辦理中豐路人行道與斜坡打除重做，九月初進場，預計十一月廿六日完工。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法