桃園統籌款增290億 民進黨團提案普發5千

金額不到120億 中央撥給超額稅收加上「稅課收入」超徵、「罰款及賠償收入」超收足可支應

桃園市議會臨時會今天閉會，議會民進黨團提案市府普發五千元給市民，提案主因是市長張善政上任後，桃市獲中央撥給超額稅收（稅負實徵數高於預算數）約六十七億元，且全市去年「稅課收入」超徵四十七億元，加上「罰款及賠償收入」超收十一億元，合計一二五億元，而二三五萬位市民普發現金五千元，所需不到一二〇億，足可支應。

李宗豪籲配合中央 讓每位市民領到1.5萬

議會民進黨團總召李宗豪表示，七月十一日立法院通過「普發現金一萬元」提案，「還稅於民」已成主流民意，所以黨團請市府推動普發現金五千元，全市人口數約二三五萬人，所需金額不到一二〇億元，也有經費來源，希望市府能夠配合中央普發現金，讓每位市民可以領到一萬五千元。

李宗豪認為，比起台中市議會民進黨團要求普發現金五萬元，桃市議會民進黨團只要求五千元，就是已經全面考量桃市的財政狀況，且財政收支劃分法修法後，桃市的中央統籌分配稅款可多領二九〇億元，財政基礎會大幅改善，讓市府更有能力普發現金。

民進黨議員黃瓊慧說，「取之於民，還之於民」本來就是天經地義的事，這次花蓮縣光復鄉災情，市府很快就決定對市籍原住民若本人、配偶或三等親屬家戶是災區受災戶，發給每戶一萬元急難救助金，也希望市府能普發五千元，對市民是小確幸。

呂林小鳳：改善市民生活 不無小補

民進黨籍議員呂林小鳳表示，最近天災不斷，導致物價居高不下，人民日子難過，如果市府能配合中央普發現金政策加碼五千元，四口之家就多了二萬元，對於改善生活不無小補。

財政局：去年度總決算短絀56億元

財政局長歐美鐶表示，「稅課收入」、「罰款及賠償收入」、中央超額稅收的補助等，只是歲入預算的一部分，去年總決算歲入審定數只較預算數多出二億元，年度歲入、歲出仍短絀五十六億元，也是全國廿二縣市唯一短絀的縣市。

