為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《台灣唯一》苗栗張家齊FormoCha 獲全球最佳20茶葉品牌

    2025/10/02 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗頭份青農張家齊，以創新精湛製茶工藝，將台灣紅茶、東方美人茶推上國際舞台，多次於國際大賽獲獎。（記者彭健禮攝）

    苗栗頭份青農張家齊，以創新精湛製茶工藝，將台灣紅茶、東方美人茶推上國際舞台，多次於國際大賽獲獎。（記者彭健禮攝）

    苗栗頭份青農張家齊，將台灣紅茶、東方美人茶推上國際舞台，陸續獲英國Great Taste Awards三星大獎、日本世界綠茶評比會的最高金賞獎。自創品牌FormoCha（福爾摩茶）除獲長榮航空為商務艙指定用茶，近期再獲全球風味百科地圖TasteAtlas評選為二〇二五全球最佳二十茶葉品牌，為台灣唯一上榜。

    TasteAtlas全球風味百科地圖，超過一百萬追蹤者，針對世界上萬種美食飲品做多方研究與記錄，並提供給人們旅行探索飲食並欣賞當地最好的美食建議。評選標準為綜合全球指標茶葉競賽，專業評審的評價與評論家及廣大消費者的意見。

    因評選作業默默進行，張家齊收到TasteAtlas訊息通知當下人在日本靜岡參加世界茶評比會，一度以為是國際詐騙，經官網確認，又驚又喜。另，此次日本世界茶評比會，他新研發作品「夢幻果香–香檳茶」也入圍金獎，預計下個月揭曉。

    張家齊來自製茶世家，從小與茶為伍，偏愛紅茶、東方美人等重發酵茶類，經向祖父、父親學習，驚嘆可有變化無窮風味。他二〇一三年起一頭栽入鑽研，秉持著職人、科學家的精神，加以傳承、創新。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播