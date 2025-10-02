為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化二林文化季 舉辦逾17場藝文活動

    2025/10/02 05:30 記者陳冠備／彰化報導

    台灣設計展將於十月十日在彰化登場，展區橫跨彰化市、鹿港、田尾及田中，唯獨缺西南角二林鎮，不過二林並未缺席熱潮，舉辦「二林文化季」活動，適逢「二林蔗農事件」百週年，活動擴大舉行，規劃逾十七場藝文與農產特色活動，帶領民眾重返歷史現場，感受獨特的二林文化底蘊。

    二林鎮長蔡詩傑表示，一九二五年的「二林蔗農事件」是台灣農民運動的重要里程碑，對此，鎮公所與在地學校、社區大學合作，推出「二林蔗農事件百週年紀念論壇」、「重返歷史現場，走讀蔗農事件足跡」等活動，引領民眾穿越百年時空，體會先人爭取權益的勇氣，二林圖書館同時舉辦「蔗農百年：過去與未來」展覽，以多元角度呈現歷史的當代價值。

    蔡詩傑指出，二林文化季源自對蔗農事件的感念，至今連續十八年舉辦，已成為凝聚在地認同的重要平台，雖然今年台灣設計展未規劃二林展區，但仍辦理多達十七場活動，展現二林當地人文與產業推動豐碩成果。

    他說，二林是全台最大火龍果產區、全國最密集的酒莊，從藝文表演到歷史走讀、從品酒到採果，二林文化季一次滿足，歡迎國人來西南角體驗不一樣的彰化風情。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播