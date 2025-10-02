彰化二林文化季 舉辦逾17場藝文活動

台灣設計展將於十月十日在彰化登場，展區橫跨彰化市、鹿港、田尾及田中，唯獨缺西南角二林鎮，不過二林並未缺席熱潮，舉辦「二林文化季」活動，適逢「二林蔗農事件」百週年，活動擴大舉行，規劃逾十七場藝文與農產特色活動，帶領民眾重返歷史現場，感受獨特的二林文化底蘊。

二林鎮長蔡詩傑表示，一九二五年的「二林蔗農事件」是台灣農民運動的重要里程碑，對此，鎮公所與在地學校、社區大學合作，推出「二林蔗農事件百週年紀念論壇」、「重返歷史現場，走讀蔗農事件足跡」等活動，引領民眾穿越百年時空，體會先人爭取權益的勇氣，二林圖書館同時舉辦「蔗農百年：過去與未來」展覽，以多元角度呈現歷史的當代價值。

蔡詩傑指出，二林文化季源自對蔗農事件的感念，至今連續十八年舉辦，已成為凝聚在地認同的重要平台，雖然今年台灣設計展未規劃二林展區，但仍辦理多達十七場活動，展現二林當地人文與產業推動豐碩成果。

他說，二林是全台最大火龍果產區、全國最密集的酒莊，從藝文表演到歷史走讀、從品酒到採果，二林文化季一次滿足，歡迎國人來西南角體驗不一樣的彰化風情。

