彰化高鐵站周邊 打造樂齡產業園區

彰化高鐵站被網友冠上「全台最廢高鐵站」，縣府決定標售周邊總價四十三億元、面積約十公頃的土地。（記者張聰秋攝）

標售總價43億約10公頃土地 4年內限時開發

被網友戲稱「全台最廢高鐵站」的彰化高鐵站，縣府決定祭出新招。這回不只釋出總價四十三億元、面積約十公頃的土地，更首度要求投標廠商必須先提投資計畫書，過審才能進入最後決標，且得標後必須在三年內開發，必要時得展延一年，最慢四年內開發，避免企業囤地不蓋。

共4標 需先通過投資規劃審查

縣府看好高鐵站的南北交通優勢，計畫在站區周邊打造全縣第一座類似養生村概念的「樂齡健康產業園區」，並配合周邊社交照護、商業住宿餐飲及物流倉儲等機能，希望帶動地方發展。

地政處表示，這次標售的土地全在高鐵第二產專區，地段位於高鐵站以東、台鐵以西，共四標，每標至少三面臨路，分布在田中鎮三標、社頭鄉一標。第一階段資格審查訂於十一月十四日上午十時舉行，廠商若順利通過資格與投資規劃審查，才能進入最後價格標的競標，預計年底前完成。

除樂齡產業 將有物流倉儲、住宿

總價最高的是基地一，規劃為樂齡住宅及醫療服務區，面積約三．五公頃，底價約十五億元。單價最高的是基地四，位於社頭鄉，四面臨路，交通條件最佳，每坪約十四萬二千元，面積約二．八公頃，總底價逾十二億元，規劃為物流倉儲。其餘基地二定位為社交照護服務，面積約一．五公頃，底價六．七億元，基地三規劃為商業服務、住宿餐飲區，面積約二．一公頃，底價八．八億元。

值得注意的是，今年一月曾標售高鐵第二產專區四筆社頭鄉土地，每坪標售約十四萬元，全流標，這次做了微調，但跟上次差不多，不過，地段及面積不一，明確定義開發做樂齡產業，總底價比上次更高。

