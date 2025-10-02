為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化高鐵站周邊 打造樂齡產業園區

    2025/10/02 05:30 記者張聰秋／彰化報導
    彰化高鐵站被網友冠上「全台最廢高鐵站」，縣府決定標售周邊總價四十三億元、面積約十公頃的土地。（記者張聰秋攝）

    彰化高鐵站被網友冠上「全台最廢高鐵站」，縣府決定標售周邊總價四十三億元、面積約十公頃的土地。（記者張聰秋攝）

    標售總價43億約10公頃土地 4年內限時開發

    被網友戲稱「全台最廢高鐵站」的彰化高鐵站，縣府決定祭出新招。這回不只釋出總價四十三億元、面積約十公頃的土地，更首度要求投標廠商必須先提投資計畫書，過審才能進入最後決標，且得標後必須在三年內開發，必要時得展延一年，最慢四年內開發，避免企業囤地不蓋。

    共4標 需先通過投資規劃審查

    縣府看好高鐵站的南北交通優勢，計畫在站區周邊打造全縣第一座類似養生村概念的「樂齡健康產業園區」，並配合周邊社交照護、商業住宿餐飲及物流倉儲等機能，希望帶動地方發展。

    地政處表示，這次標售的土地全在高鐵第二產專區，地段位於高鐵站以東、台鐵以西，共四標，每標至少三面臨路，分布在田中鎮三標、社頭鄉一標。第一階段資格審查訂於十一月十四日上午十時舉行，廠商若順利通過資格與投資規劃審查，才能進入最後價格標的競標，預計年底前完成。

    除樂齡產業 將有物流倉儲、住宿

    總價最高的是基地一，規劃為樂齡住宅及醫療服務區，面積約三．五公頃，底價約十五億元。單價最高的是基地四，位於社頭鄉，四面臨路，交通條件最佳，每坪約十四萬二千元，面積約二．八公頃，總底價逾十二億元，規劃為物流倉儲。其餘基地二定位為社交照護服務，面積約一．五公頃，底價六．七億元，基地三規劃為商業服務、住宿餐飲區，面積約二．一公頃，底價八．八億元。

    值得注意的是，今年一月曾標售高鐵第二產專區四筆社頭鄉土地，每坪標售約十四萬元，全流標，這次做了微調，但跟上次差不多，不過，地段及面積不一，明確定義開發做樂齡產業，總底價比上次更高。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播