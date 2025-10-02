中市兒少代表遭裁撤 學童抗議「被噤聲」

台中市兒少代表遭裁撤，學童抗議「媽媽市長嫌我們講話大聲？」（記者黃旭磊攝）

台中市第四屆兒童及少年代表有廿一人，今年一月突遭市府以「政策變動」為由，取消代表資格並改為社區參與成員，無法參與市府會議提案發言，十多名學童抗議被剝奪發言權，昨由台中市議會民進黨團及無黨籍議員陪同，怒喊「兒少代表被噤聲、局長答詢說謊。」

取消代表資格 改為社區參與成員

民進黨台中市議會總召王立任、副召張芬郁等人與無黨籍市議員吳佩芸，昨天陪台中市兒少代表，在議會抗議台中市社會局不當裁撤第四屆代表，將「兒少代表」身份變更為「兒少社區參與成員」，代表吳奕賢等人表示，台中市長盧秀燕曾為兒少打氣，但現在「嫌我們講話大聲嗎？」

在場代表表示，代表上任時，媽媽市長來講講話就走了，難道媽媽市長不關心我們了嗎？是嫌我們講話太大聲嗎？直到第四屆於今年元月上任，無法參與市府會議、列席並提案，以粗暴手段噤聲兒少。

台中市議員張芬郁說，遴選兒少代表是要提升公民素養、納入兒少觀點，學童很失望，「盧媽媽和擅自改變兒少辦法的大人們到底是怎麼了？」用一只行政命令就推翻兒少代表。

社會局︰兒少代表應更具多樣性

社會局強調，依據聯合國兒童權利公約第二次國家報告國際審查結論性意見，建議我國兒少代表應更具多樣性，特別是身障、原住民以及年齡較幼兒童，兒少委員現在是多元推薦，並沒有排除，只是非單一來源。

