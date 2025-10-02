為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    盧秀燕海岸9大旗艦計畫「神隱」 議員︰承諾變失落

    2025/10/02 05:30 記者蘇孟娟／台中報導
    議員施志昌（左）批評「海岸九大旗艦計畫」，竟從盧秀燕施政報告中神隱。（記者蘇孟娟攝）

    議員施志昌（左）批評「海岸九大旗艦計畫」，竟從盧秀燕施政報告中神隱。（記者蘇孟娟攝）

    施政總報告、專案報告隻字未提 盧︰相關計畫交各局處規劃

    台中市府昨在議會進行海線地區發展展望專案報告，市議員施志昌指出，台中市長盧秀燕在上任最後一年、二〇二二年時提出「海岸九大旗艦計畫」，地方視為翻轉海線發展的重要藍圖，但日前盧秀燕施政總報告，這份旗艦計畫竟然直接「神隱」隻字未提，地方嘆「選前承諾、選後失落」；盧秀燕回應，相關計畫分交各相關局處規劃，有的已推動，但部份計畫因不太可行，持續評估優化。

    施志昌︰根本是「唬爛計畫」

    施志昌指出，盧秀燕在上一任期結束前，推出「海岸九大旗艦計畫」，包括松柏衝浪基地計畫、雙寮生態綠洲計畫、五甲水上遊憩計畫、大安濱海樂園設施改善及北汕溪生態整治、媽祖文化園區空間營造、鷺鷥林秘境營造、高美聚落環境營造、台中港環港交通計畫、大甲鐵馬路徑營造等。

    施志昌說，當年市府將九大旗艦計畫包裝成海線發展新願景，海線居民也期待甚深，沒想到盧秀燕連任後，廿六日在議會進行施政報告時，隻字未提九大旗艦計畫，連昨日進行的海線發展展望專案報告中也看不到，盧秀燕競選連任前高調提計畫、吸引選票，如今沒有連任壓力，九大旗艦計畫竟直接被盧市府「神隱」，讓地方感嘆「選前承諾，選後失落」，根本是「唬爛計畫」。

    盧︰有的已推動 有一些不太可行

    都發局長李正偉指出，該旗艦計畫案後續交由各相關主管機關進行細部計畫設計規劃；盧秀燕則回應，相關計畫分交各相關局處後，有的已推動，包括媽祖文化園區及自行車鐵馬道等均已推動，但也有一些計畫因不太可行，持續評估優化；但施志昌追問哪些計畫不可行，盧秀燕未正面回應。

    議員促市府提出完整檢討報告

    施志昌要求市府應逐一檢視九大旗艦計畫提出完整檢討報告，包括推動進度並說明哪些計畫仍在執行、哪些已擱置，甚至放棄執行，應公開透明、向海線民眾交代清楚，而不是直接消失神隱，甚至直接放生海線。

    盧秀燕回應「海岸九大旗艦計畫」中包括媽祖文化園區已推動。（台中市府提供）

    盧秀燕回應「海岸九大旗艦計畫」中包括媽祖文化園區已推動。（台中市府提供）

    圖 圖
    圖 圖
