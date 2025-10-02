為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄果嶺公園雙十連假開放 假日有接駁車

    2025/10/02 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄果嶺自然公園有水塘與廣闊綠地。（公園處提供）

    高雄果嶺自然公園有水塘與廣闊綠地。（公園處提供）

    70公頃有丘陵、水塘、草原 步道7.2公里 走大圈超過3小時

    七十公頃的高雄果嶺自然公園預計於雙十連假開放，由於位處澄清湖水質水源保護區，又有保育類鳥類，市府昨公告多項禁止行為，違者最高可處九千元罰鍰；議員則擔憂交通衝擊，交通局表示已規劃假日接駁公車。

    禁帶寵物、禁行車輛 最高罰9千

    果嶺自然公園保留澄清湖高爾夫球場的丘陵、水塘與草原景觀，規劃七．二公里以上的園區步道。市長陳其邁、議長康裕成前天傍晚邀集三民區里長開箱，在第十八洞「打卡」，拍下美照分享給更多里民。

    公園處昨公告，果嶺公園有六項管制重點，包括一、禁帶寵物入園；二、禁止車輛與單車進入；三、禁止棒球、高爾夫等運動；四、垃圾請遊客帶走；五、禁烤肉及放鞭炮；六、禁卡拉OK等喧囂行為，違反可處一五〇〇元以上、九千元以下罰鍰，並要求立即離園。公園處也提醒，園區每星期二休園，夜間不開放、不設照明，並禁止停車過夜。

    原球場入口及仁武端 增停車格

    議員邱俊憲認為，該區進出主要僅靠一條道路，原本車流量已偏大，園區開放後，恐造成周邊交通更壅塞。對此，交通局已規劃假日自澄清湖風景區及圓山飯店發車的接駁公車，讓民眾轉乘進入園區，並在原球場入口及仁武端，各新增汽、機車停車格；邱俊憲則盼市府宣導民眾將車輛停放於其他地點，透過接駁公車分流，以減輕園區周邊壓力。

    議長康裕成說，園區面積大，走大圈來回超過三小時，建議市府規劃A、B、C路線，提供腳程不同的民眾更多選擇；市府回應說，園區以十八洞既有路徑規劃，並設置指示牌與導覽圖，後續會滾動式修正。

