疫苗「左流右新」開打 新北抽好禮

新北市公費流感疫苗及武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗自即日起同步開打。（記者黃子暘攝）

公費流感疫苗及武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗昨日起同步開打，新北市長侯友宜鼓勵民眾「左流右新」同時接種二種疫苗，新北市六十五歲以上市民在十二月底前接種流感或COVID-19疫苗，即可參加iPhone17、按摩椅、十六吋電競筆電等好禮抽獎，接種二種疫苗就有二次抽獎機會。

新北衛生局長陳潤秋表示，針對國小國高中職學生，市府安排校園集中接種流感；新北自購流感疫苗為新北經濟弱勢、身心障礙者等非公費對象接種。

請繼續往下閱讀...

宜蘭縣目前有八十七家合約院所可提供流感疫苗接種服務，六十三家合約院所可提供新冠LP.8.1疫苗接種服務；宜蘭縣政府衛生局十月起在各鄉鎮市安排二二〇場次社區接種服務，讓鄉親朋友可以就近接種疫苗。

花蓮光復災區上月廿九日已提早接種疫苗。花蓮縣衛生局表示，昨起全縣開放接種兩種疫苗，但新冠疫苗陸續到貨無法指定廠牌，民眾須依到貨順序接種。

