    《新北大巨蛋選址》議員籲做民調 侯友宜：可納入參考

    2025/10/02 05:30 記者黃子暘、羅國嘉、黃政嘉／新北報導
    新北市長侯友宜宣布新北大巨蛋第二階段選址結果，將以「樹林機五、淡海二期」為優先評估基地。（記者黃子暘攝）

    新北市府規劃大巨蛋第二階段選址，以「樹林機五、淡海二期」為優先評估基地。市長侯友宜在市議會進行施政報告後備詢，市議員陳世軒呼籲市府應針對樹林、淡水民調，了解市民想法；多位議員認為應以交通便利性最優先考量。侯友宜說，是否做民調可納入參考，市府將成立專業團隊做好評估。

    陳世軒指出，對新北大巨蛋選址抱持疑慮的民眾較多，市府應針對樹林、淡水二區做民調，讓在地市民也得以參與選址。

    議員鄭宇恩說，交通便利與軌道建設是關鍵，否則恐淪為「塞車夢魘」；議員陳偉杰則看好淡海二期的腹地、交通建設與觀光資源，認為最具帶動地方發展潛力。

    議員江怡臻認為，機五有正在施工的捷運土城樹林線，可銜接新莊線、桃園捷運棕線和鐵路、公路，交通選項非常多元，具有造鎮潛力。議員廖宜琨支持大巨蛋為樹林帶來利多，但需整體交通規劃。

    侯友宜回應，是否做民調可納入參考，市府將成立專業顧問團隊針對大眾疑慮評估、回應，目前僅是提出二個較可行的選址方案，交通衝擊一定要降到最低，二處選址腹地夠大，可彈性調整的空間多。

