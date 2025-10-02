新北大巨蛋選址 樹林機五、淡海二期2擇1

新北市公布大巨蛋第二階段選址結果，淡海二期為優先評估基地之一。（城鄉局提供）

二階選址結果公布 兩地列優先評估基地 明年市長卸任前可望定案

新北市長侯友宜昨天公布新北大巨蛋第二階段選址結果，經專家學者討論，考量交通、腹地等條件，從六處潛力場址篩選出「樹林機五、淡海二期」為優先評估基地，未來將以巨蛋園區模式，導入智慧服務、體育運動、文化展演及觀光娛樂等機能，並以「提早來、留下來、晚點走」的設計理念，促進觀光休閒產業和周邊地區發展，可望在明年市長卸任前定案。

副市長劉和然昨天在市政會議報告指出，第一階段六處潛力場址包括板樹體育園區、土城看守所、樹林大柑園、三峽麥仔園、淡海二期、樹林機五南側土地，市府廣納專家學者意見，依據土地條件、交通運輸需求、功能設施設計、營運政策等綜合分析，專家提出「基地腹地要夠，且交通便捷為重中之重」，同時擁有觀光景點、文化遊憩等資源，經過問卷調查的排序機制，歸納出「樹林機五、淡海二期」共識度最高。

結合周邊發展 以新造鎮概念推動

侯友宜表示，新北大巨蛋定位是結合周邊發展，以新造鎮概念推動，不能侷限在看完比賽或表演後就馬上離開，而是要有能力吸引民眾提前抵達或留下來消費，未來園區一定有商業設施、飯店或遊樂園，帶動國人或國際觀光客前往。

淡水豐富觀光資源 備受專家肯定

他說，淡水在淡江大橋、淡北道路、淡海輕軌二期的「交通三箭」政策改善後，提高交通便捷度，可望大幅縮短通勤時間，豐富的文化觀光遊憩資源，備受專家肯定，但土地取得需要中央協助，將持續向內政部溝通爭取。

樹林面積23公頃 市府掌規劃主導權

此外，樹林機五位於樹林運動中心南側，地處樹林、新莊及板橋交界，捷運土城樹林線LG18站旁，透過捷運路網可銜接新莊線、板南線、三鶯線及未來的桃園捷運棕線，還有樹林火車站可供疏運；公路方面，台六十五線快速道路銜接國道一號、三號，規劃主導權在市府，未來透過整體開發，提供體育場、停車場及商業區腹地，園區面積約達廿三公頃，可規劃大型商場、飯店、遊樂設施等，將以東京巨蛋為樣板，提供市民多元的遊憩體驗。

外界關心最終選址何時定案？劉和然表示，將展開更細部的交通評估、財務試算、營運模式等，體育局將成立大巨蛋規劃小組，他會擔任可行性評估的召集人，以現在的節奏來看，希望明年市長卸任前公布。

新北市公布大巨蛋第二階段選址結果，樹林機五為優先評估基地之一。（城鄉局提供）

