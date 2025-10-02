花蓮光復商工、國中受災慘 拚10/13實體復課

國軍進駐光復國中，努力清除淤泥恢復校園環境。 （記者花孟璟攝）

花蓮縣光復鄉洪災造成當地逾一千六百戶住宅遭污泥覆蓋，多所學校也受創，其中光復商工、光復國中受災最慘重，教育部目標趕在十月十三日恢復實體上課；光復國小、大進國小因作為收容安置所，未來評估將以接駁方式，將學童送到附近鄰校學習。

污泥覆蓋 國軍日夜輪班清除

光復商工、光復國中位於重災區，校園被厚重淤泥覆蓋，其中光復商工校地約有六．二公頃全被掩蓋在泥沙下，短期內很難清理乾淨；鄰近的光復國中，水位最高淹到二公尺，泥沙清理是大工程，光是棒球場就要二週來清除淤泥，縣府教育處已申請國軍人力，「日夜輪班」方式清理環境。

請繼續往下閱讀...

中央災害應變中心前進協調所指出，目前救災先以人及街道、民宅為主，因此校園復原進度緩慢，受損嚴重的光復商工、光復國中，截至目前恢復進度各約四十％、卅％。

教育部指出，已加派人力、機具進駐，今天應能達到五十％，現階段復學目標，希望能在十月七日前恢復視訊上課，以遠端教學為主，十三日則為實體復課，因此必須趕緊將校舍恢復至可使用狀態。

光復、大進國小 將接駁至鄰近學校上課

至於光復國小、大進國小雖未有災情，但目前均作為安置收容所，將朝就近接駁至鄰近學校上課為主，包括至太巴塱或富源國小，盼讓孩子盡快回到學校，家長才能安心、放心，全力投入救災工作。

此外，有許多汽機車陷入污泥當中，公路局台北區監理所指出，中央公布「因應〇九二三樺加沙颱風災害相關受災民眾公路監理業務權益措施規定」，受災民眾凡持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具證明，包含交通違規罰鍰繳納、車輛定期檢驗、辦理車輛報廢、繳註銷、停駛等部分監理業務，可展延至明年三月底。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法