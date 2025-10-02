議員促設台語實小 宜縣暫不考慮

宜蘭縣國中小學目前有六所實驗學校，冬山鄉大進國小為其中之一。（資料照）

宜蘭縣議員謝燦輝有感於台語文化逐漸失傳，很多孩子不會講台語，建議宜蘭縣政府在冬山鄉設立「全台語教學實驗小學」，培養語言認同，推動台語文化永續發展；不過，縣府教育處表示，宜縣實驗教育學校已達法定上限，無法再增設，且國教署已在推動「台語沉浸式計畫」，不建議另增設台語實驗小學。

為什麼要設「全台語教學實驗小學」？謝燦輝說，台語是我們的母語，但現在很多孩子都不會講，只會講北京話，若不加強教育，台語有失傳的危機，且不只台語，實驗學校可以加強台灣文化的傳承，落實台語與台灣文化的永續發展。

縣府教育處表示，依照中央條例規定，學校型態實驗教育學校僅能五％，目前宜蘭縣有六校，其中國小三校，分別是大進、湖山、東澳國小，已接近法定上限，再增設就超過上限。另三校為南山、武塔國小、大同國中，因是原住民實驗教育學校，不計入比例。

教育處並指出，目前國教署推動台語沉浸式計畫，朝生活化運用，促進語言傳承，在國小階段培養學生多元學習發展，各校均落實推動，不建議增設台語實驗小學。

