地勢低窪成重災區 不適合再住人 中央評估 光復佛祖街先蓋中繼宅

花蓮縣光復鄉佛祖街因地勢低窪成為重災區，縣長徐榛蔚向中央爭取中繼宅和遷村規畫。（記者游太郎攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流，泥沙洪水沖入光復鄉，佛祖街因地勢低窪成為重災區，花蓮縣政府坦言「已不具居住條件」，縣長徐榛蔚向中央爭取中繼宅和遷村規畫。中央災害應變中心前進協調所表示，已擬安置方案，將先評估蓋中繼宅，尋覓合適土地中。

洪水湧入光復，佛祖街因鄰近堤防破口，河川地抬升外，地形、地貌也經洪水沖刷改變，行政院政務委員、總協調官季連成表示，將邀集國土署盡快研議，並安排會勘，作為後續安置規劃依據。

請繼續往下閱讀...

花縣府請國土署研議重建方案

花蓮縣政府行政研考處長陳建村說，有關大平村、大同村共八十九戶因地勢低窪受創嚴重，已請國土署研議中長期重建方案，縣府則啟動民政系統調查八十九戶門牌設籍情形，掌握實際人口與戶數，作為安置及空間需求評估依據。

部落自救會 盼就近覓地興建

Fata’an部落自救會認為，目前仍持續紅色警戒，萬一下次又有災害警報，難道只能不斷地重複叫居民撤離、搬去旅館？政府規劃中繼屋，應該「離災不離鄉」，讓居民可以一邊整理家園，在就近的台糖大農大富農場覓地興建。

國土署昨表示，短、中、長期安置方案包括租金補貼、中繼宅、社會住宅，及以地易地、遷村規劃，盼能保障居民長治久安，受災最嚴重區域，集中於佛祖街與中正路末端，地勢過度低窪，即便加強堤防仍難消弭居民疑慮。

國土署指出，目前正盤點中繼宅與長期社會住宅地點，會挑選數個備選區位，避免安置地點過於偏遠，中繼宅屬短期過渡性安置，未來仍以社會住宅或遷村等永久解決方案進行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法