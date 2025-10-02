為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉義精品咖啡 進軍大阪展售

    2025/10/02 05:30 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣咖啡將進軍日本大阪。 （記者林宜樟攝）

    嘉義縣咖啡將進軍日本大阪。 （記者林宜樟攝）

    嘉義精品咖啡進軍日本關西市場，來自嘉縣十一家咖啡莊園共十五款精品咖啡與日本知名選品品牌「神農生活（MAJI TREATS）」合作，將在大阪「神農生活近鐵百貨店」展售長達半年以上，拓展大阪及京都市場，昨天縣府舉辦行前記者會，咖啡農現場分享嘉義咖啡產業特色。

    搶進關西 與神農生活合作

    「啡嚐嘉義．進軍大阪」行前記者會上，縣長翁章梁說，今年「台灣卓越盃咖啡國際競標」，嘉縣各咖啡莊園勇奪前廿七名中的廿席得獎名次及三座總統獎，展現咖啡農功夫；此次縣府帶領業者以「啡嚐嘉義」共同品牌進軍日本，開拓國際市場。

    嘉縣咖啡產業發展協會理事長葉世遠說，在日本展售期間將現場手沖試飲，同時介紹各咖啡莊園品牌故事，讓日本消費者看的到、聞的到，搭配免費試飲，期望吸引更多日本朋友購買，感受來自嘉義獨特風味與職人精神。

    台灣十大神農獎得主、鄒築園創辦人方政倫說，他將帶著特色咖啡品種「索恩娜（鄒族語：最棒的）」到大阪，此咖啡帶有熱帶水果、水果軟糖香氣，屬高階風味，也要將「咖啡葉茶」帶到日本，讓日本消費者瞭解台灣咖啡產業特色。

    縣府農業處表示，十月十八日將在神農生活近鐵百貨店舉辦開幕體驗，並與神農生活旗下餐廳「食習」合作推出阿里山限定手沖咖啡。

