台灣咖啡節古坑序曲10/11、10/12相約綠隧

二〇二五台灣咖啡節古坑序曲十月十一、十二日在古坑綠色隧道登場。（記者李文德攝）

雲林古坑咖啡受丹娜絲颱風影響，大量咖啡果樹折枝、倒伏，損失嚴重，中秋過後將進入產季，農民預估損失可能達三成，不過為留住消費者的心，普遍傾向不漲價。此外古坑鄉公所十一和十二日將在綠色隧道舉辦台灣咖啡節，集結當地咖啡農販售產品，邀民眾感受咖啡魅力。

咖啡風災減產 多數不漲價

古坑鄉被譽為台灣「咖啡原鄉」，種植面積約六十公頃，雖產量僅佔全台五％，但當地致力精品化，已在國內外市場打響名號，不過今年七月丹娜絲颱風導致華山、桂林、草嶺、樟湖村等產區受損。

古坑鄉咖啡產銷班第十二班班長王瀅惠指出，七月正值咖啡樹掛果，約三至四個月可採收，但當時果樹幾乎都在迎風面，受不了強風摧殘而倒伏、斷枝，中秋過後迎來咖啡果採收季，初步看來減產約三成，但多數咖啡農堅持不漲價，希望持續擄獲消費者的心。

靈籤濾掛包 與朝天宮聯名

另，古坑鄉公所為推廣當地咖啡產業，將在綠色隧道舉辦「二〇二五台灣咖啡節古坑序曲」。鄉長林慧如表示，有卅攤咖啡農創市集，消費滿三百元就送烘豆體驗，更有各式表演，更推出與北港朝天宮聯名的「咖保庇靈籤濾掛包」，每包背面皆印有六十甲子籤詩，同時華山咖啡節於十、十一日在華山國小登場，下個月更有縣府舉辦的咖啡節，精彩可期。

媽祖坐鎮 舉辦擲筊比賽

朝天宮董事長、雲林縣副議長蔡咏鍀說，此次活動朝天宮將在會場設置臨時行宮請媽祖坐鎮，更會舉辦六場次擲筊比賽，每場限五十人，擲得聖筊就有精美好禮，擲五個以上就可以獲得白玉媽祖像。

古坑公所與北港朝天宮聯名咖啡濾掛包，每包後面都有籤詩。（記者李文德攝）

