流感、新冠疫苗開打 台南有預約平台

雲嘉南地區公費流感疫苗及新冠疫苗十月一日起同步開打。（記者李文德攝）

秋冬來臨，呼吸道疾病進入流行高峰期，雲嘉南地區公費流感疫苗及新冠疫苗十月一日起同步開打。台南市除了透過「台南疫苗接種預約系統」預約外，三十七區衛生所及合約院所或社區接種站也提供隨到隨打服務。

嘉義縣公費流感疫苗數量達十二萬九二八〇劑，全縣共開設四〇七個社區接種站，八十家合約院所在連續假日加開門診。

雲林縣府獲中央撥發及自行採購共十九萬三千五百劑疫苗，符合資格民眾可到一二九家流感疫苗及七九家新冠疫苗合約醫療院所接種，衛生局長曾春美指出，縣內因流感而死亡有廿一名，十七名未接種疫苗，十月連假多，呼籲符合資格民眾盡快接種。

台南市長黃偉哲表示，每年流行病毒株不同，必須接種當年度疫苗才能獲得最佳保護，尤其高齡者、孕婦及幼兒等高風險族群更應及早接種。

嘉縣長翁章梁昨出席「左流右新．健康安心」疫苗接種記者會，梅山鄉衛生所推出全國首創的左流右新疫苗接種「早安門診」，規劃快速通道，昨開打首日，一位百歲人瑞在家人陪伴下完成接種，一整個上午共接種一四七人。

嘉市公費流感疫苗約九萬七千劑，另市府自行加碼採購一五〇〇劑提供不符合公費接種條件對象接種，包括設籍嘉市身心障礙者、嘉市未滿五十歲國中小及五專學校教職員工、嘉市警察局列冊第一線外勤警員。

