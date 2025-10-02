連假遊台南 4古蹟門票優惠

在安平漁人碼頭的「卡比胖拉小屁屁」裝置爆紅。 （記者洪瑞琴攝）

中秋、國慶、光復節三大連假，台南赤嵌樓、安平樹屋、安平古堡、億載金城四大古蹟推出「三人同行、一人免費」入園優惠，持「浪人祭」手環也可免費暢遊。南市文化局同步預告，十月廿四至廿六日首屆「國際火舞藝術節」將於漁光島登場，青春與藝術能量滿載。

「卡比胖拉小屁屁」必拍

「萌遊台南」打卡抽獎活動串聯安平漁人碼頭、樹屋、古堡與億載金城等景點，只要搭配卡比胖拉面具或展品拍照上傳，就能參加抽獎，其中「卡比胖拉小屁屁」裝置更是必拍景點。

古蹟也祭出沉浸式體驗，安平古堡中秋連假重啟熱蘭遮市集，重現十七至十九世紀多元文化交會；億載金城展示一比一阿姆斯脫朗前膛模型砲，重現鎮守海防歷史；安平樹屋旁德記洋行全新「Anping 一八六五洋潮來襲」展覽，帶領遊客回顧安平黃金貿易年代。

此外，「二〇二五台南爵士嘉年華」將於十月十七至十九日在台南吳園浪漫登場，以「All New Four」為主題，融合世界級音樂、古蹟氛圍與頂級料理。嘉年華更攜手人氣市集「友の市 UNOS」，十八、十九日下午一點登場，匯聚美食與手作品牌，結合超過十一組樂團、逾五十位音樂家接力演出。

