    台北秋季程式設計節 開放線上報名

    2025/10/02 05:30 記者孫唯容／台北報導

    「二〇二五台北秋季程式設計節—城市通微服務大黑客松」將在十一月八日到九日，在國立台灣大學綜合體育館三樓舉行，昨開放線上報名至十月廿日中午十二點為止，台北市政府資訊局會提供在GitHub平台上的台北通APP小程序原始碼，讓參賽者可以運用開源技術，共同為市民打造更完善、親民的市政服務。

    資訊局表示，「市政服務開源」是資訊局持續推動服務型政府及資料開放政策的重要一環，透過導入開源技術，能有效降低開發成本、提高政府經營效率，進而增進使用者體驗與介面設計，讓公共服務更貼近市民需求。

    資訊局指出，本次競賽以四至五人為一隊組隊報名，將於十月三日下午一時卅分舉辦線上說明會，讓有興趣參加的選手了解競賽規劃，以及聽取去年得獎隊伍經驗分享，並在十月廿四日辦理實體工作坊，由資訊局開發團隊親自解說技術細節與開發項目，讓參賽團隊能夠現場實作提前備賽。

    資訊局進一步表示，本次競賽總獎金額新台幣七〇萬元，其中首獎高達卅萬元，而且得獎團隊將在賽後與市府團隊協作，最終的得獎作品會實際上架到「台北通」，具體實現「公私協力」核心精神，讓科技普惠的理念在台北落地生根。

