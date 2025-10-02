台北市立動物園111週年送限量禮 民眾喊條件太嚴

台北市立動物園十月廿五日將迎一一一歲生日，園方宣布，十月起每週末都有活動，前一一一個符合身分證規則的民眾，都可以兌換動物園限量小物。不過，消息一出後，許多民眾紛紛表示條件太嚴格實在難以達成。

身分證字號或生日有三個一

台北動物園表示，一一一週年園慶月開跑，十月份每週末都有活動邀民眾一起參與，第一個為「一一一解密」，即日起至十月底，前一一一位符合「身分證字號中有三個一」、「生日（月、日、不含年份）中有三個一」、「生日是民國一一一年一月一日、一一一年十一月十一日」的民眾，可於上午九點至下午四點半至遊客服務中心兌換小禮物。

請繼續往下閱讀...

不過，消息一出後，許多民眾紛紛表示條件太嚴格難以達成，「每個條件都差一個一」、「兩個一pass QQ」、「這條件也太過嚴苛了」。動物園粉專也補充：「不限園慶活動當日，十月底前符合一一一就可以來園先兌換，相信一一一位符合規則的朋友很快就滿額囉？」

此外，十月四日上午十點半石虎展場前舉辦「就是ｉ石虎」快閃活動，簡介石虎習性、危機；同日下午兩點，大貓熊館三樓國際會議廳舉辦「看見牠，才能守護牠」世界動物日特映《亞洲貓科大復興》及映後座談會，四日至十一日舉辦「綠野尋蹤！保育員任務痕跡大追蹤」，遊園完成填答學習單，可兌換限量小禮物。十一、十二日「大自然野味餐桌 動物園可食地景大解密」活動，解密動物園內動物可食用食材。

十八日昆蟲展特展室，野趣蟲生「看你什麼嘴臉！昆蟲的頭等大事」特展開幕。

廿五日園慶當日，則有「野性再現」歡迎山地斑哥條紋羚來台暨休士頓藝術壁畫揭幕。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法