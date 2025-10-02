「左流右新」 公費流感、新冠疫苗開打

台北市政府1日於台大醫院舉辦的114年公費流感及新冠疫苗開打記者會，呼籲符合接種資格者儘速完成接種。活動中一名小朋友完成疫苗施打。（記者羅沛德攝）

根據統計，今年九月中旬，因流感送到急診人數比九月初增加十三％，已進入流感好發期。今年公費流感與新冠疫苗昨已開放施打，台北市長蔣萬安、衛生局長黃建華、台大醫院院長余忠仁與二十一大醫師公會呼籲，符合接種資格市民儘速完成疫苗施打，齊喊「左流右新，加倍安心」。黃建華說明，台北市疫苗施打總共有兩階段，第一階段從昨日起流感疫苗開放六十五歲以上長者等十一類對象接種；新冠疫苗則提供高風險族群等九類對象接種。第二階段自十一月一日，開放五十歲至六十四歲民眾接種。

基隆7衛所、54家醫療院所可接種

另，基隆市公費流感疫苗及新冠疫苗昨起也同步開打，基隆市衛生局長張賢政到七堵區衛生所視察，他同時施打流感、新冠兩種疫苗，七堵區四位議員也都接種疫苗，呼籲六十五歲以上長者、原住民五十五以上等符合資格民眾能夠儘速接種。

基隆市七區衛生所和五十四家合約醫療院所，民眾都可以前往接種疫苗，衛生局也會陸續開設一〇四處社區接種站，讓民眾方便接種疫苗。

根據統計，去年台北市接獲流感通報約兩千四百人，其中死亡案例有四百七十件，是近三年來最多。而今年九月中旬，因流感送到急診人數比九月初增加十三％，已進入流感好發期。另外，長期以來，台灣長輩施打新冠疫苗的比例一直偏低，六十五歲以上長者施打新冠疫苗僅占總數廿％左右，遠低於美國、英國，甚至臨近的韓國等國家。

施打疫苗可抽獎 送iPhone、家電等

蔣萬安透露，家中大寶約於九月中感染流感，原以為流感只是一般感冒，但大寶仍不太舒服，蔣萬安也呼籲，流感不可輕忽。蔣萬安也特別感謝醫師團體共同的支援與配合，今年結合了超過三百五十家的合約醫療院所，提供施打公費疫苗，也與各局處合作，規劃一千場在學校、里辦公室、健康中心及活動中心等地點的接種站。

此外，為提高民眾施打意願，台北市衛生局也推出抽獎活動，施打流感或新冠疫苗，即各享有一次抽獎資格，若在同一日施打兩種疫苗，再增加一次抽獎機會，意指民眾最多會有三次抽獎機會。獎品包含iPhone 17、Apple Watch、實用家電與商品禮券等獎項。

