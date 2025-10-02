北北桃YouBike大當機 民眾罵回不了家

北北桃YouBike大當機 民眾罵回不了家2025/10/02 05:30 記者甘孟霖／台北報導
北北桃YouBike2.0昨天晚間六點四十分起發生大當機，許多民眾大老遠到借車站，卻發現無法借車，氣得上網怒罵。台北市交通局表示，七點四十分修復，但系統尚不穩定。
晚間7點40分修復完成
晚間六點多，許多民眾發現租借車輛在點選啟動靠卡時，雖然跳出刷卡的頁面，但靠卡後遲遲沒有反應，接著顯示暫停服務，不少人在社群媒體大罵，台北市除塞車外竟然連YouBike都不能借，直呼回不了家。
交通局表示，昨天晚間六點四十分起北北桃YouBike2.0系統異常，造成民眾無法租借、還車無法扣款，後經業者重開系統，於七點十五分起陸續修復，七點四十分修復完成。
不過，修復過後系統仍有不穩定情況，仍會有間斷無法借車情況，目前持續處理中。異常期間交易微笑單車將從寬認定，另本案影響民眾情況後續將依契約處理。
微笑單車指出，起因為後台主機連線異常，影響範圍為北北桃場站無法租借使用YouBike，目前緊急修復中，陸續恢復使用。請民眾使用其他替代交通工具，如因系統異常有扣款問題，會從寬認定。
