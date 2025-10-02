為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北北桃YouBike大當機 民眾罵回不了家

    2025/10/02 05:30 記者甘孟霖／台北報導

    北北桃YouBike2.0昨天晚間六點四十分起發生大當機，許多民眾大老遠到借車站，卻發現無法借車，氣得上網怒罵。台北市交通局表示，七點四十分修復，但系統尚不穩定。

    晚間7點40分修復完成

    晚間六點多，許多民眾發現租借車輛在點選啟動靠卡時，雖然跳出刷卡的頁面，但靠卡後遲遲沒有反應，接著顯示暫停服務，不少人在社群媒體大罵，台北市除塞車外竟然連YouBike都不能借，直呼回不了家。

    交通局表示，昨天晚間六點四十分起北北桃YouBike2.0系統異常，造成民眾無法租借、還車無法扣款，後經業者重開系統，於七點十五分起陸續修復，七點四十分修復完成。

    不過，修復過後系統仍有不穩定情況，仍會有間斷無法借車情況，目前持續處理中。異常期間交易微笑單車將從寬認定，另本案影響民眾情況後續將依契約處理。

    微笑單車指出，起因為後台主機連線異常，影響範圍為北北桃場站無法租借使用YouBike，目前緊急修復中，陸續恢復使用。請民眾使用其他替代交通工具，如因系統異常有扣款問題，會從寬認定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播