    首頁 > 生活

    福和橋往公館仍回堵 新北議員︰配套不足

    2025/10/02 05:30 記者黃政嘉／新北報導

    台北市公館圓環改建為「正交路型」上班日第二天，昨早通勤族從福和橋往公館方向行駛，依舊回堵在福和橋上，動彈不得，新北市議員張維倩、張嘉玲認為，相關配套、事先宣導都沒做好，造成混亂，新北市民深受其害，台北市政府便宜行事。

    張維倩昨表示，新北市中、永和區民眾通勤使用福和橋比例非常高，現在移除圓環，用路人在行車習慣上有很大改變，她開車從永和行經福和橋下橋左轉羅斯福路，發現左轉燈時間超短，大約不到十秒鐘，一次約僅能過三台車，車道儲車空間不夠。

    張維倩認為，蔣萬安說至少兩週車流才會順暢是一個理想值，時間上應不只兩週，她自己經過此圓環非常多年，突然改變，用路人很不習慣，且改造至今也發生零星車禍，回堵無可避免。

    張嘉玲表示，福和橋車流量向來就多，任何工程變動或事故就容易塞車，前天還有工程人員在畫道路標線，輕忽對交通的影響。相關配套、事先宣導都沒做好，造成混亂，新北市民深受其害，坦白講「台北市府太便宜行事，好大喜功。」她呼籲，若台北市相關市政工程影響到新北市，雙北市府應開會、儘早規劃因應，避免混亂產生。

