公館圓環新路型 標示不清警察也看不懂

公館圓環拆除，昨日觀察車流狀況略有改善。（記者甘孟霖攝）

羅斯福路4段113巷車道終止、雙黃線繪設長度不足 騎士跨車道迴轉 車流交織添風險

台北市政府拆公館圓環改正交路口，不過民眾還未習慣，衍生交通亂象，包含因不熟悉新路型規劃，機車騎士跨越車道迴轉；前天上午羅斯福路嚴重回堵，傍晚則變成東西向基隆路回堵，昨日觀察狀況則略有改善。台北市長蔣萬安說，第二天通勤車流比第一天好，根據過往經驗要兩週才能恢復施工前情形；副市長李四川表示，昨日車流大致恢復拆圓環前水準。

請繼續往下閱讀...

交工處︰延長雙黃線 提前設置牌面

公館圓環是七叉路口，改成正交路口為減少車流交織，遂將羅斯福路四段一二三巷、一一九巷車流引導至替代道路。不過，由於標示不清，許多騎士直接在羅斯福路四段一一三巷跨越車道迴轉，造成車輛交織風險。員警直言，車道終止以及雙黃線繪設長度不足，都讓人看不太懂。

李四川說，原先設定車流往羅斯福路一一三巷後，就可接著芳蘭路往臥龍街方向，一樣可以往東區，看起來大部分民眾還是習慣切回走大條的基隆路。交通管制工程處長張建華說，後續會將雙黃線延長繪設，並持續調整相關標線，也會提前於羅斯福路上設置牌面提醒用路人。

前天上班時間羅斯福路一度回堵到景美段，李四川解釋，主要原因在於右轉基隆路車輛停讓穿越基隆路的行人，交通局透過調整號誌時長，將該路口行人調整為二段式過馬路，便能錯開車流與人流，昨日就相對順暢，車流最多到興隆路；下福和橋公車左轉專用道，為紓解車流也開放一般車輛左轉。李四川說，整體來看，上午車流已經接近拆圓環前水準。

議員︰敦化南路到公館圓環竟要40分鐘

不過，前晚基隆路往永和方向也回堵至敦化南路口，民眾黨議員張志豪實際走該路段，從敦化南路到公館圓環竟要四十分鐘。李四川也說，針對車流狀況，會持續監控隨時開會，透過優化標誌、標線來改善。

此外，社民黨議員苗博雅批評市府完全沒有做好規劃，不僅安全沒達到也耗費民眾通勤時間，現在公車大排長龍，汽機車壅塞都實現，市府只有調整紅綠燈秒數、疏散替代道路、請公車族改搭捷運、請市民提早出門四招，市民已因為莽撞市長受害。

蔣萬安︰兩週才能恢復施工前情形

市府副發言人葉向媛反擊說，苗博雅的保留地下道方案才是「交通災難」。歷來重大交通改革至少需要兩週觀察期，目前滾動調整的改善措施已初步見效；公館圓環工程經過審慎完整的評估，「魯莽拆除」不是事實，不該抹煞市府交通局、工務局、警察局同仁的努力。

台北市府拆公館圓環改正交路口，民眾因不熟悉新路型規劃，羅斯福路4段113巷許多機車騎士跨越車道迴轉右切基隆路。（記者甘孟霖攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法