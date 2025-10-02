17項駕駛新制明年上路 新增無照駕駛再犯班

交通部公路局昨天公布17項新制，新增「未滿18歲無照駕駛再犯班」。圖為警方針對青少年無照駕駛將加強取締。（資料照，警方提供）

交通部公路局昨天公布十七項駕照考照、回訓及違規新制，明年一月起陸續上路，新增「未滿十八歲無照駕駛再犯班」，以及七十五歲以上高齡者若違規致肇事，須自費到駕訓班完成實地訓練才能換照。

3大特定違規行為須回訓

新制主要分三面向。第一是考照制度，筆試將提高鑑別度，汽車筆試納入危險感知與情境題，機車筆試相關比例也會提高。路考方面，小型車新增視野死角確認、大型車增加指差確認，未來也會導入駕駛模擬器；機車則實施道路駕駛訓練與考驗。

第二是回訓制度，新增三大特定違規行為，包括「闖紅燈」、「無號誌路口未依路權行駛」及「行近未設號誌之行人穿越道、醫院及學校等未依規定減速」。一般駕駛人一年達三次、營業大型車職業駕駛人一年達兩次者，須參加矯正講習。另針對重大違規再犯，增設「無照駕駛再犯班」，並加強講習與酒駕再犯班的教育內容與時數。吊銷駕照禁考三年以上者，必須完成駕訓課程才能重考。

高齡違規肇事須上駕訓班

第三是高齡換照制度，駕駛人年滿七十歲，換照前須經專業醫師體檢評估，合格者可換照並使用至七十五歲。七十五歲以上違規致肇事，必須完成駕訓班訓練，才得再度換照。

