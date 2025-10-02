為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    馬太鞍溪中下游河床墊高40公尺 恐面臨遷鄉

    2025/10/02 05:30 記者楊媛婷、楊綿傑／台北報導
    農業部林業保育署航遙測分署指出，9月25日出動航遙測飛機拍攝共145張影像，比對災前後地形資料，上游山區到下游河道都有大幅變動，形成堰塞湖的山體崩塌深度達403公尺，中下游河床也墊高逾40公尺。（林保署提供）

    農業部林業保育署航遙測分署指出，9月25日出動航遙測飛機拍攝共145張影像，比對災前後地形資料，上游山區到下游河道都有大幅變動，形成堰塞湖的山體崩塌深度達403公尺，中下游河床也墊高逾40公尺。（林保署提供）

    花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖潰流造成重大災情。農業部林業保育署航遙測分署指出，九月二十五日出動航遙測飛機拍攝共一四五張影像，比對災前後地形資料，上游山區到下游河道都有大幅變動，形成堰塞湖的山體崩塌深度達四〇三公尺，中下游河床也墊高逾四十公尺。

    堰塞湖山體崩塌深度達403公尺

    航遙測分署長黃群修表示，相關資料已提供國家災害防救科技中心及多個部會，後續由農村水保署進行土砂量體分析，作為災後復原及河川整治重要依據。

    馬太鞍溪九月二十三日下午二時五十分潰流，泥沙沖入光復鄉，壩頂水位計全毀。林保署表示，解析度達十五公分的正射影像已完成，清楚顯示地形劇烈變動。科學數據顯示土石崩塌與淤積規模龐大，對下游聚落威脅甚鉅。

    同時，臉書粉專「漂浪島嶼︱munch」從歷史角度回顧光復地理。光復位於沖積扇平原，早期太巴塱、馬太鞍等部落多選擇山腳高地避水，日治時代設立大和製糖（現光復糖廠）及大和聚落，形成蔗田廣布的滯洪平原，並設置開口堤以分攤洪水。當時聚落順應自然，雖有洪患，多能安然度過。

    不過隨著花東鐵路建設，一九一三年設馬太鞍站，一九三七年改名上大和站，戰後再改為台安、光復，因車站便利人口集中，成為光復鄉中心，但地理位置靠近馬太鞍溪，並非高地。文章指出，馬太鞍溪長年淤積，河床已高於聚落，形成「天河」隱憂。這次潰流災害，凸顯自然地形劇變與聚落分布的長期風險，居民未來恐面臨遷鄉。

