大馬村長聽從中央指示救全村 總統：強制撤離是縣市長基本功

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤釀光復鄉重災，災後復原與究責，引發社會高度關注。行政院長卓榮泰日前強調，將在協助災區復建的同時，展開必要檢討與追究責任。總統賴清德昨主持民進黨中常會時也提到，雨季必須注意清淤疏濬與強制撤離，這是縣市首長為民服務的「基本功」。

賴清德在會中為花蓮罹難者哀悼，祝福傷者早日康復。他強調，未來仍有許多環境清理與復原重建工作，中央與地方必須攜手合作，才能盡快讓災區回歸日常生活，以中秋節前恢復災民基本生活為目標。

與會者轉述，賴清德分享自己擔任行政院長與台南市長經驗，勉勵有意角逐縣市長的人，雨季要注意側溝及下水道清淤疏濬，這是為民服務的基本功，強制撤離也是縣市首長要做的事。

賴清德並引述大馬村長王梓安所言「有聽中央的話，確實撤離」指出，村長當初的競選政見就提及災害撤離及演練，這次也讓全村的村民撤離。

災民批縣府災後才發模擬警報

然而，花蓮光復鄉災民對警示不足仍有怨言。部分居民質疑，事發當天接到的簡訊僅寫「壩頂溢流、可能造成土砂下游移動」，語意避重就輕，讓人誤以為只是緩慢溢流，未能及時撤離。他們批評：「至少應該像防空演習，發出巨大的警報聲。」更指出，警方事發六天後才測試海嘯警報，巨響反讓居民恐慌，以為又要逃難，「都發生災害了才在模擬警報，縣府在做什麼？」

林保署研議避免潰壩2次災害

林保署副署長廖一光解釋，溢流是堰塞湖最初現象，但會迅速沖刷帶動土石，遇上陡峭坡度就可能瞬間潰壩，目前河道中仍有逾一億立方公尺土砂，已召開專家會議研議如何避免二次災害。

對於外界指責，國民黨主席朱立倫則為花蓮縣長徐榛蔚抱屈，強調救災不該政治化，更不該分藍綠。

朱立倫說，現在救災、防災工作已經是複合式管理，不分中央、地方或部會，當風災來臨時，也不會區分中央或地方，或是哪一個單位，台灣災害救援管理的確還需要加強，相關管理法令或災害準備救援機制也到了該整合檢討的時候，任何需要檢討修法，國民黨一定支持。

光復重災爭議事件 花蓮縣府VS中央

