國軍增援復建「志工來多多益善」／24小時不間斷清淤 力拚中秋節前完成居家、道路清理

部落民宅需要鏟子超人投入。 （記者花孟璟攝）

花蓮光復鄉因馬太鞍溪潰流受創嚴重，災後復建漫長。中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成表示，中央與地方從未婉拒志工協助，「志工來多多益善！」軍方也將接手夜間清淤，廿四小時不間斷，力拚中秋節前完成災區居家與道路清理。

安排軍卡接送志工至各村

季連成指出，他已責成國軍調整三大救災機制，包括擴增十二個功能組，並派駐中校軍官到七個村執行「節制」任務，要求志工遵循現場指揮官調度，才能更有效補足災後工作不足。他說，連假後志工人數銳減，但只要民眾有心有熱忱，中央與地方都會給予照顧，並一視同仁。現已由軍方統籌調度，車站前安排軍用卡車接送志工至各村清理。

他強調，由中校軍官統一指揮，才能讓志工人力集中使用，避免雜亂，讓每個人投入最需要的地方，提升效率。

環境部指出，目前單日清淤量約近一萬噸，暫置場每二天消毒一次，民眾可向村長登記家戶消毒，消毒劑供應充足。

同時，第五作戰區持續擴大投入，昨天再增派約五百名官兵，展現「戰時能作戰、平時能救災」的精神，全力投入復原。第五二工兵群也徹夜動用重型機具搶修，並與民間企業協力作業，呈現軍民攜手合作、共度難關的決心。

政大鼓勵參與 師大補助開銷

政治大學公開鼓勵師生參與「鏟子超人」志工服務，提供保險與交通補助，呼籲以「集體行動」方式參與，提醒注意自身安全。台師大啟動「暖陽行動補助計畫」，補助往返花蓮車票、膳食及基本支出，購買器材物資亦可申請。

國立勤益科大國際志工服務社利用教師節連假，號召十二位同學前往大馬村協助居民挖泥，沿途獲得租車行與商家贊助鏟子、水桶等工具。學生表示，屋內淤泥竟與門一樣高，雖有二人因過度勞累掛病號，但學生仍堅持完成清理，也感受到當地民眾加油打氣帶來的力量。

地方政府展開跨縣市支援。台南市長黃偉哲調派兩輛十四噸高壓吸泥車與水利局團隊馳援；「桃園隊」出動養工處、航空城工程處、環管處及農業局團隊，協調砂石公會進駐，桃園市長張善政表示將採「七天一循環」方式輪調，確保長期支援。

南投縣府昨動員鏟土機、挖土機、傾卸貨車共六部機具與人員前往支援。苗栗縣環保局調派七鄉鎮市清潔隊員，並出動抓斗車、清溝車等專業車輛加入清運整理。

軍方派軍卡在光復火車站前接駁志工前往災區清淤。（記者王峻祺攝）

台中勤益科大國際志工服務社12名學生，利用假期前往花蓮光復鄉大馬村，協助居民清理淤泥重建家園。 （勤益科大提供）

花蓮烈日當空，第5作戰區官兵仍揮汗鏟除淤泥、清理廢棄物。（軍方提供）

