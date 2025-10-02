馬太鞍溪便道 15日前搶通／公路局規劃原址重建馬太鞍溪橋 採200年防洪標準

台9線馬太鞍溪橋被沖毀，隨著馬太鞍溪水位降低，公路局日夜趕工，目前已經推進約200米，希望15日前先讓小型車可以通行。（佐拉提供）

台九線馬太鞍溪橋被沖毀後，聯外交通、物資、機具都要走一九三縣道才能進入光復災區，交通部次長陳彥伯昨日說明，預計原址重建馬太鞍溪橋，防洪標準加倍、採「二百年防洪標準」，十五日前先搶通涵管便道讓小型車通行。空勤總隊直升機今將至馬太鞍堰塞湖區裝設水位計監控。

陳彥伯表示，舊的馬太鞍溪橋設計防洪標準採百年防洪標準，初步規劃新橋建設要採二百年防洪標準。據了解，公路局規劃是「原址重建」馬太鞍溪橋，但仍須和水利署第九河川局討論。

河道土堤已修復1300公尺

公路局長林福山補充，馬太鞍溪橋重建已啟動三階段搶修，十五日前搶通涵管便讓小型車可以通行，二〇二六年底完成單向橋樑、可雙向通車，二〇二七年完成橋樑建設，可雙向通車。

馬太鞍溪河道處置部分，昨怪手持續施作光復一號及光復二號堤防土堤；第一階段土堤工程受損二八六〇公尺，已完成一三〇〇公尺。

空勤總隊今裝設堰塞湖水位計

中央災害應變中心統計至昨晚六時，已十八死、六失聯、一三九傷，救出七一七人，共開設兩處收容二三一人，昨堰塞湖天然壩體及水流無異狀，考量下游土砂淤積嚴重，維持紅色警戒，蓄水量為五八五萬噸持續減少，是原來量體的六．四％。

陽明交通大學水利專家李國維昨日表示，壩體目前穩定溢流，前幾天壩高下刷速度大概是每天一公尺，現已減緩到〇．五公尺，堰塞湖的水慢慢流出來，對壩體穩定性是好的。「現在比較擔心邊坡是否會再次崩塌又形成堰塞湖，會使用馬太鞍溪橋墩的水位計監測。」

花蓮地區旅館業者則持續投入協助災後服務，每天約有八百名受災居民與志工入住各旅宿設施。花蓮旅館公會強調，針對志工住宿，所有旅館平日均提供雙人房低於二千元、最低一千元的價格。

花蓮縣府表示，光復鄉受災戶將發放五萬元慰助金，三日在八處定點現金發放，四日起則在光豐農會持續發放，為期一個月，預計發放二千餘戶；罹難者每名發放一百萬元慰問金，將匯入家屬指定帳戶。

賑災基金會累計募得6.88億

賑災基金會九月廿五日啟動「〇九二三花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，經六天勸募，截至九月卅日午夜已募得六．八八億餘元，超過原定捐款目標五億元。

不過隨著救援隊伍與物資湧入光復災區，資訊混亂，有熱心工程師接力自發創建「光復鄉救災資訊整合網」，提供各類志工須知、救護站位置等資訊；災民部份則有庇護安置、醫療據點、心理資源等訊息，https://sites.google.com/view/guangfu250923/home?authuser=0。

林保署昨天派直升機空拍堰塞湖，初判目前沒有異常流量。（林保署提供）

水利署將十字形狀的水泥鼎塊運送到馬太鞍溪右岸堆放，以加固堤防強度。（記者花孟璟攝）

