為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆海洋老鷹嘉年華 週六封街遊行

    2025/10/01 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    基隆國際海洋老鷹嘉年華本週六下午在市區踩街遊行，充滿海洋風情勁歌熱舞隊伍當天也將參與遊行。（記者俞肇福攝）

    基隆國際海洋老鷹嘉年華本週六下午在市區踩街遊行，充滿海洋風情勁歌熱舞隊伍當天也將參與遊行。（記者俞肇福攝）

    「基隆國際海洋老鷹嘉年華」四日（週六）下午將在市區封街遊行，原定當天晚間在虎仔山放煙火，基隆市政府考量花蓮光復鄉受風災重創，基於尊重與同理心，決議取消煙火施放；基隆市副市長邱佩琳昨表示，很抱歉讓民眾期待許久的煙火秀要取消，但踩街邀請到國際隊伍參加，讓活動更添國際色彩。

    邱佩琳說，「基隆國際海洋老鷹嘉年華」從最早社區營造的團隊，逐年發展邁向城市節慶活動。今年推動活動國際化，邀請到日本海兄弟森巴鼓隊及沖繩、墨西哥民俗芭蕾等國際隊伍，參加踩街遊行，讓海洋老鷹嘉年華更添國際色彩。踩街遊行當天，基隆港也將迎來「海洋富士號」國際郵輪靠泊，讓來自海外的旅客能親身參與，深度體驗基隆最具代表性的城市慶典。

    文化觀光局長江亭玫說，除了踩街遊行，還有市集消費賺好康、夜光派對等多元內容。踩街遊行於四日下午一點到四點舉行，遊行隊伍預計下午兩點由國門廣場出發，行經基隆護國城隍廟、基隆廟口、微風東岸廣場、海洋廣場，再返抵國門廣場，遊行路段將實施交通管制，周邊停車場亦有出入管制措施。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播