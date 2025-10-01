基隆海洋老鷹嘉年華 週六封街遊行

基隆國際海洋老鷹嘉年華本週六下午在市區踩街遊行，充滿海洋風情勁歌熱舞隊伍當天也將參與遊行。（記者俞肇福攝）

「基隆國際海洋老鷹嘉年華」四日（週六）下午將在市區封街遊行，原定當天晚間在虎仔山放煙火，基隆市政府考量花蓮光復鄉受風災重創，基於尊重與同理心，決議取消煙火施放；基隆市副市長邱佩琳昨表示，很抱歉讓民眾期待許久的煙火秀要取消，但踩街邀請到國際隊伍參加，讓活動更添國際色彩。

邱佩琳說，「基隆國際海洋老鷹嘉年華」從最早社區營造的團隊，逐年發展邁向城市節慶活動。今年推動活動國際化，邀請到日本海兄弟森巴鼓隊及沖繩、墨西哥民俗芭蕾等國際隊伍，參加踩街遊行，讓海洋老鷹嘉年華更添國際色彩。踩街遊行當天，基隆港也將迎來「海洋富士號」國際郵輪靠泊，讓來自海外的旅客能親身參與，深度體驗基隆最具代表性的城市慶典。

文化觀光局長江亭玫說，除了踩街遊行，還有市集消費賺好康、夜光派對等多元內容。踩街遊行於四日下午一點到四點舉行，遊行隊伍預計下午兩點由國門廣場出發，行經基隆護國城隍廟、基隆廟口、微風東岸廣場、海洋廣場，再返抵國門廣場，遊行路段將實施交通管制，周邊停車場亦有出入管制措施。

