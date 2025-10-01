為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    內湖海砂屋都更再招商 容獎達100％

    2025/10/01 05:30 記者何玉華／台北報導

    台北市都更第八箭海砂屋五七五專案首例「內湖康樂街一三六巷公辦都更案」，昨第二次公開徵求實施者，放寬申請人資格，增加商業類、辦公服務類使用，在整合階段訂有履約保證金退還機制，實施者前期開發零負擔。都市更新處指出，初估可申請容積獎勵達一〇〇％，且已獲住戶百分百支持，整合零風險。

    「內湖康樂街一三六巷公辦都更案」位於康樂街西側，市府於二〇二四年公告列管為「須拆除重建」的海砂屋，適用當年三月公告實施的海砂屋五七五專案計畫，住戶都更意願整合達百分百，市府專案協助加速重建，但第一次公告招商雖有十八家業者領標，卻無人投標。

    都更處昨公告第二次招商，放寬條件，加上防災型都更獎勵，初估可申請容積獎勵達一〇〇％，幾乎是一坪換一坪；都更處樂觀期待可順利發包。

    住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，康樂街非內湖商業活動區域，且目前房市不理想，就算政策鼓勵與銀根相對一般融資容易，廠商更傾向持盈保泰。房市專家何世昌認為，整合已百分百，不確定性因素消除，又能獲得一倍容積獎勵，且調高共同分擔比例上限，有機會獲得建商青睞、參與招商。

