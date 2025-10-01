「全真瑜珈」停業 會員怒倒閉前還推預繳

全真瑜珈昨宣布破產，即日起停業。圖為北市消保官及體育局前往全真瑜珈台北小巨蛋館了解營運情形。（台北市法務局提供）

如何退費 北市法務局︰待陽信銀行公告退款程序

知名連鎖健身房「全真瑜珈TRUE YOGA FITNESS」繼日前公布分店暫停營業後，昨宣布破產，即日起停業，消息震撼會員社群，也爆出未給付員工薪資，財務出現狀況。台北市法務局統計今年接獲全真消費申訴共一〇八五件，其中九七一件集中在九月廿四日宣布分店停業後。法務局表示，將請全真提供會員詳細資料，由履約保障的陽信銀行公告相關退款程序。

全台設13家分店 會員數萬人

全真瑜珈主打女性客層，在全台設有十三家分店，會員有數萬人；九月廿三日晚間突然宣布敦南館、古亭館、天母館、中和館、汐止館和桃園館暫停營業，引起會員譁然，有人錯愕又傻眼說「剛剛還在上課，回家就停業了」，社群中更有人怒轟，去年就有倒閉跡象，還不斷推舊會員續購更長會期。台北市消保官也接到會員反映，「教我們提前續約還要預繳全額，然後無預警關店，罔顧會員的支持和信任，置會員權益不顧，詐騙集團！」

日前要求銀行扣住2.1億信託款

法務局九月廿六日啟動行政調查，要求受理全真履約保障的陽信銀行暫緩移轉達兩億一二〇〇萬元信託財產給全真。法務局指出，全真宣布停業後，依定型化契約視為同意受益權歸屬消費者，將請全真提供會員會籍及課程資料明細，等陽信銀行在官網公告申請退款程序後申請退款。此外，並非所有會員所購課程契約都有履約保障，若當初以刷卡付費者，可洽發卡銀行提起爭議帳款賠付申請；以現金支付者，可向法院聲請核發支付命令。

遲付工資可向勞保局申請墊償

勞動局表示，全真遲付勞工薪資，今年七月卅一日被裁罰兩萬元並公布相關資訊；九月十五、十六日及廿三日再接獲勞工申訴，將再實施勞動檢查，查證屬實將再裁罰兩萬至一百萬元。另雇主結束營運，勞工可向勞動局申請歇業事實認定後，就未給付工資、資遣費或退休金部分，向勞動部勞工保險局申請工資墊償。

