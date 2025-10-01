為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    公館圓環新路型亂象多》福和橋下公車專用道 連夜塗銷

    2025/10/01 05:30 記者董冠怡／台北報導

    公館圓環從七岔路口改成正交路型後，昨天首個上班日塞爆引發民怨，包括新北市永和、新店區和台北市文山區，全面大塞車，還出現一公里塞卅輛公車、行人穿越路口竟遇公車竄出等亂象，北市交工處表示，將透過調整車道配置、縮短公車早開遲閉、動態調整號誌連鎖等方式改善，昨晚下班尖峰時段車流已見改善，恢復常態性的塞車。晚間也連夜塗銷福和橋下公車專用道，開放為一般車道，預計今天早上開放。

    調整號誌 祭4改善措施

    交工處說明，昨天觀察早上近八點開始車流逐漸增加，羅斯福路景美往公館、福和橋往基隆路方向出現壅塞，下午開會討論祭出四項改善措施，大致分成二部分；首先是行人，羅斯福路四段、基隆路四段口東側（學府里至進修推廣學院）行人號誌，尖峰時段調整成兩段式穿越。

    其次為車輛，羅斯福路四段、萬盛街口（師大分部站）及羅斯福路四段九十巷、羅斯福路口（捷運公館站），縮短公車早開遲閉；羅斯福路四段南往北（景美往公館）外側第二車道，改為直行右轉車道，紓解大量右轉車流，避免造成回堵，以及動態調整羅斯福路、基隆路號誌連鎖。

    交工處補充，會持續監控車流狀況，並與工務、警察單位共同進行現場標誌、標線、號誌優化，也會請員警、義交加強路口疏導，確保路口運作安全、提升紓解效率。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播