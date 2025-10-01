公館圓環新路型亂象多》福和橋下公車專用道 連夜塗銷

公館圓環從七岔路口改成正交路型後，昨天首個上班日塞爆引發民怨，包括新北市永和、新店區和台北市文山區，全面大塞車，還出現一公里塞卅輛公車、行人穿越路口竟遇公車竄出等亂象，北市交工處表示，將透過調整車道配置、縮短公車早開遲閉、動態調整號誌連鎖等方式改善，昨晚下班尖峰時段車流已見改善，恢復常態性的塞車。晚間也連夜塗銷福和橋下公車專用道，開放為一般車道，預計今天早上開放。

調整號誌 祭4改善措施

交工處說明，昨天觀察早上近八點開始車流逐漸增加，羅斯福路景美往公館、福和橋往基隆路方向出現壅塞，下午開會討論祭出四項改善措施，大致分成二部分；首先是行人，羅斯福路四段、基隆路四段口東側（學府里至進修推廣學院）行人號誌，尖峰時段調整成兩段式穿越。

其次為車輛，羅斯福路四段、萬盛街口（師大分部站）及羅斯福路四段九十巷、羅斯福路口（捷運公館站），縮短公車早開遲閉；羅斯福路四段南往北（景美往公館）外側第二車道，改為直行右轉車道，紓解大量右轉車流，避免造成回堵，以及動態調整羅斯福路、基隆路號誌連鎖。

交工處補充，會持續監控車流狀況，並與工務、警察單位共同進行現場標誌、標線、號誌優化，也會請員警、義交加強路口疏導，確保路口運作安全、提升紓解效率。

