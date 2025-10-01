幾十年來沒見過》公館圓環拆除 上班首日30輛公車塞1公里

台北市公館圓環拆除後第一個上班日，通勤車潮塞爆，永和往市區方向車陣大排長龍，福和橋大量機車回堵，形成「機車瀑布」。（記者廖振輝攝）

蔣萬安7點半稱順暢 離去後湧現車流 9點半後才紓解 福和橋回堵成「機車瀑布」

公館圓環正交路型九月廿九日啟用，昨為連假過後第一個上班日，一早到場視察的台北市長蔣萬安說「車流順暢」，未料前腳才走，隨後就開始塞車，通勤族怨聲載道。民進黨議員王閔生認為，市府準備不到位，接下來一週要繃緊神經；國民黨議員秦慧珠認為，首日民眾不熟悉，市府要在一週內解決塞車的問題，否則就失去拆圓環的美意，也會引起民怨。

機車不熟悉動線 發生2起擦撞

蔣萬安昨天早上七點半到公館圓環了解車流狀況，他表示，整體看起來還算順暢，仍需觀察一段時間，大約八點廿分離去後，車流量開始大增，他隨後主持市政會議也坦言，他離開後，現場回報的車輛數大幅增加，多個方向塞車。現場也因民眾不熟悉動線，發生兩起機車擦撞意外，所幸無大礙。

塞車狀況持續到上午九點半後才陸續紓解，記者現場觀察發現福和橋進入台北市動線混亂，大量機車回堵至橋上，形成「機車瀑布」，而在橋上提前分流的汽車、公車，下橋後要配合公車左轉入公車專用道，排隊等待通過路口的情形，比機車道還慘。

新店、景美往公館方向更是塞爆，從公館的羅斯福路四段塞到六段，連公車都大排長龍，沿途喇叭聲此起彼落，社群平台掀起抱怨潮，有萬隆居民驚呼，在一公里長的距離看到塞了卅輛公車，「幾十年來第一次看到那麼多公車，太恐怖了！」「延伸至北新橋，噩夢一場，這將是未來廿年上下班的寫實狀況。」還有民眾七點十分從新店郵局搭上公車，平常騎機車不用十五分鐘，卻直到七點四十八分才到捷運萬隆站，乾脆下公車改搭捷運。

客運業者籲市府 適時調整號誌

大都會客運總經理李建文以復興幹線公車為例說，從師大分部至捷運公館站，施工前約需一分四十五秒、昨天是三分五秒，多出一分廿秒約一個燈號的時間，呼籲市府適時調整號誌，業者也會派員到場觀察，協助民眾順利上下車。

王閔生︰準備不足 要繃緊神經

王閔生表示，市府準備不夠到位，先前施工這麼多天，交通局應該能先統計出車流，以此為據做正交路口的號誌調整依據，卻還是有民眾反映綠燈秒數不夠，而義交、交警也不太熟悉動線。接下來一週，交通局、交大要繃緊神經。

秦慧珠︰加強宣導 滾動改進

秦慧珠表示，首個上班日民眾不熟悉，因此路況較塞，市府應更加強宣導；每天碰上的狀況也要當天開會改進，讓初期塞車的陣痛期儘快度過，一週內要儘快解決，否則就失去當初拆除圓環的美意，也會引發民怨。

民眾反映綠燈過馬路時，有一輛公車突然從眼前經過。（記者董冠怡攝）

羅斯福路四段九十巷旁公車專用道（捷運公館站），候車也受影響。（記者董冠怡攝）

公館圓環拆除首個上班日交通亂象

路口發生機車擦撞，在場的副市長李四川（左）也上前協助。（記者廖振輝攝）

