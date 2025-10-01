為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北府中奇幻城10/3開城 6主題週週登場

    2025/10/01 05:30 記者羅國嘉／新北報導
    新北市年度重點活動「府中奇幻城」將於10月3日起開城，結合板橋地標與人氣電玩遊戲IP，打造沉浸式數位奇幻氛圍，串聯藝文展覽、市集派對與萬聖變裝，系列活動將持續至10月底。（記者羅國嘉攝）

    新北市萬聖節系列活動「府中奇幻城」將於十月三日起開城，持續至十月底，今年結合板橋地標與人氣電玩遊戲IP，打造沉浸式數位奇幻氛圍，串聯藝文展覽、市集派對與萬聖節變裝。另有限量好市消費券及萬聖節變裝比賽，今天中午十二點起開放經濟發展局官網線上搶購與報名。

    限量好市券、萬聖節變裝賽 今開搶、報名

    經發局長盛筱蓉指出，六大主題活動包含三日起的「府中奇幻城」，設置多座結合板橋地標與電玩IP的藝術裝置，包含林家花園來青閣結合《活俠傳》、板橋體育場結合《永劫無間》、四三五藝文特區結合《決勝時刻》、新月橋結合《G9特攻聯盟》，同時「府中之門：三靈之印」實境解謎遊戲登場，玩家將化身冒險者，深入府中周邊景點完成任務，可獲得能量補給小禮，還有機會抽中一百元數位商品卡，共一百名幸運玩家。當天府中十五推出「感覺器OFF/ON─超感官影像體驗展」，展期至明年三月一日。

    結合板橋地標與人氣電玩遊戲IP

    第二主題是十一日的「府中YA生活」，其次是十八至十九日的「新北好市節」、廿五至廿六日的「府中搞什麼鬼」，活動包含搞怪市集、兒童討糖，以及最受期待的萬聖節變裝比賽。今年分為「變裝達人組」與「童趣親子組」，總獎金高達廿六萬元，冠軍分別可獲得五萬元及二萬元大獎，參賽者有機會把好禮帶回家。活動現場加碼發放新北幣，下載並註冊新北幣APP，完成任務即可領取；府中商圈也舉辦「萬聖節店面佈置比賽」，十三日至廿六日開放線上票選，前六名特色店家將獲得三千元獎金。

    青年局也舉辦「朋友++青年交友活動」，結合中秋與萬聖節氛圍，將於十月六日在林家花園、十月廿五至廿六日於板橋放送所舉行；稅捐稽徵處說，活動當日以稅務或雲端發票造型變裝的前三百名民眾，可在現場攤位領取五十元禮物卡，並於臉書粉專「稅不著─呼叫暗光鳥」指定貼文上傳裝扮照者，加碼送好禮。

