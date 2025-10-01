新北YouBike騎乘人次 估10月底達3億

交通局「尋找善意人」 第3億名幸運兒獲贈一年份TPASS定期票

新北市自今年三月起，持電子票證租借YouBike前卅分鐘免費，目前全市租賃站已有一四九二站，年底將達到一千五百站，預估十月底新北市YouBike累計騎乘人次達三億人次。交通局舉辦「尋找善意人」活動，第三億名幸運兒可獲一年份TPASS基北北桃一二〇〇公共運輸定期票，前、後各十一名贈三至六個月份，成功預言達標日期者，有機會獲得新北捷運安坑小資卡。

全市租賃站數 年底達1500站

新北市長侯友宜指出，新北市二〇一四年起推動YouBike，全市已達一四九二站，二十九個行政區都有租賃站，總計二萬一三七九輛YouBike、二一〇〇輛電動輔助自行車服務中，全市共設置長度二一八公里河濱自行車道和通勤綠廊；為擴大服務，市府預計年底租賃站數設置達一五〇〇個，並搭配TPASS租借前卅分鐘免費，使用新北敬老、愛心卡可一點折抵一元，今年三月起更擴大到持電子票證租借前卅分鐘免費。

響應綠色運輸 上班族佔逾4成

交通局長鍾鳴時說，新北市YouBike每日平均租借量已達十一．六萬騎乘人次，今年八月達十二．六萬人次，預計十月底累積騎乘人次將達三億人次，代表將有三億人次友善響應綠色運輸；根據去年調查，新北市租借使用職業別以上班族四十二．二％最多，其次是學生族群十二．三％，年齡層以廿五至六十四歲佔比約五十％。

侯友宜表示，交通局推出「尋找善意人」系列活動，第三億名租借者可獲一年份TPASS，前、後各十一名可獲得三至六個月份；十月一日至廿日的「善意預言家」預測達標日期活動，準確命中達標日期，有機會獲得價值一五〇元的新北捷運安坑小資卡，還有「善意祝福牆」留言抽獎，詳細資訊可關注YouBike官網及YouBike大台北粉絲團。

交通局補充，YouBike適合身高一四〇公分至一九〇公分民眾租借，租借前可先投保免費的公共自行車傷害險，並檢查煞車、踏板、胎壓等，騎乘時應遵守交通規則、行人優先。

