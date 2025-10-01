《新版財劃法 台電財源不足》 路燈電費全額負擔 宜蘭3公所喊不合理

宜蘭縣路燈電費一年約一．四億元，由十二鄉鎮市公所與台電各付一半電費；但台電要求公所從明年起全額負擔，羅東鎮、壯圍鄉與蘇澳鎮等公所，昨在縣務會議都表示不合理，並質疑違反電業法規定。縣府表示，將發文中央聲請函釋，同時也希望檢討增加道路使用收費標準，補地方財源不足。

羅東、壯圍、蘇澳 質疑台電違電業法

依據電業法規定「公用售電業供給公用路燈用電，其收費率應低於平均電價，並以不低於平均電燈價之半為準。」往年都是公所與台電各負擔一半電費；但因應財劃法修正與上路，台電已通知各鄉鎮市公所，從明年起須全額負擔電費，台電不再吸收。

壯圍鄉長沈清山說，壯圍路燈電費目前一年三百萬元，現在要公所全額負擔，明年就要增加到六百萬元，如果這樣，台電所有民生用電的電線桿，都豎立在鄉鎮市公所與縣政府的道路上，請縣府研究向台電收取使用租金。

羅東鎮長吳秋齡指出，羅東目前一年要七百多萬的路燈電費，但從明年開始，要編到一千六百多萬元，這是很龐大支出，她希望財劃法的分配，縣府能幫公所補足這一個區塊。

縣府交通處統計，目前十二個鄉鎮市公所約須負擔七千萬元路燈電費，若台電不補助將增至一．四億元。代理縣長林茂盛表示，縣府將發函經濟部要求說明地方全額負擔，有無違反電業法規定，另中央原就訂有道路使用收費標準，將同步發文請中央檢討設算公式，增加地方財源。

