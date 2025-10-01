為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    竹縣義民高中 董事長父傳子惹議

    2025/10/01 05:30 記者黃美珠、林曉雲／綜合報導

    新竹縣私立義民高中董事會新任董事長昨天出爐，當選人是現任董事長潘鵬仁的兒子潘彥旭，引來另名董事何煖軒發聲明抨擊潘家把公產當私產，出現董事長父傳子的狀況，嚴重傷害客家人。

    潘鵬仁：一切依法 沒有什麼不可

    潘鵬仁說，董事會十五席董事都是董事長的當然候選人，何煖軒從董事會改選、到選董事長都沒有出席，其子潘彥旭拿到十三票，他拿到一票，剩下的一票棄權的就是何煖軒，一切依法、依規，他認為有能力、有熱忱者出任，沒有什麼不可。

    對於何煖軒董座「父傳子」的說法，潘鵬仁說，何煖軒接連缺席八月初董事會改選和昨天董事長的改選，事後卻發聲明，讓他很不以為然。

    何煖軒抨公產當私產 傷害客家人

    何煖軒聲明中強調，義民高中董事會從未有過父子同台，董事長也從未有父傳子，這些均屬於公產，絕非私產，父傳子對於客家人是一種非常大的傷害，看起來是把公產當作私產、是桃竹苗客家地區最大的憾事，會在客家歷史上記錄這一段的不堪，他即起不會參與義民中學的所有活動，這些事情跟他無關。

    教育部表示將在接獲資料後，依私立學校法及該法人捐助章程規定，檢視該法人召開董事會議相關程序，適法監督。

