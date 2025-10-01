全真瑜珈倒閉 桃園115名會員申訴

桃園市議員黃瓊慧指出，9月24日聽聞全真瑜珈疑似倒閉的消息，就前往全真瑜珈桃園館查訪，當天就有許多民眾在樓下議論紛紛。（黃瓊慧提供）

連鎖健身房全真瑜珈昨宣布破產倒閉，全數分館停止營業。其中，桃園市有桃園、中壢區二家分館，已有一一五名預繳會費的會員向桃市府消保官提出申訴。

全真瑜珈先於九月廿三日晚間宣布六家分館暫停營業，昨天上午又公告全數分館停止營業；桃園市議員黃瓊慧指出，九月廿四日聽聞全真瑜珈疑似倒閉消息，即前往全真瑜珈桃園館查訪，有會員陳情說，去年館方業務要她先繳三年會費，不僅更優惠、還可分期，且還持續推薦舊會員購買更長的會期，就有人預繳了五萬元，結果沒上幾次課就宣告倒閉，真的非常惡質。

桃園市消費者保護室主任彭新澍表示，九月廿四日至今已收到一一五件申訴案件，金額仍在統計中，主要是會員看到新聞後主張要退費，由於業者已宣布全數分館停業，消費者若是以信用卡付款，可向刷卡銀行主張信用卡爭議帳款，將先前預付的部分退回，若是按月繳費則主張從下個月起不再繳費，而全真瑜珈總公司在台北市，北市府已介入調查並要求公司提出新的退費方案，另帳款中約有兩億元在陽信銀行信託，若會員是用現金方式支付費用，可向銀行主張加入分配。

