為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃捷綠線GC02標 今年第5台潛盾機進場

    2025/10/01 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    綠線捷運GC02標今年第5台潛盾機出發，昨自G06陽明公園站朝G05小大湳站上行線掘進。（捷工局提供）

    綠線捷運GC02標今年第5台潛盾機出發，昨自G06陽明公園站朝G05小大湳站上行線掘進。（捷工局提供）

    為了加快進度 G06站今年共發進了4台潛盾機同時掘進

    桃園綠線捷運GC02標今年第五台潛盾機出發！潛盾機昨自G06陽明公園站朝G05小大湳站上行線掘進，將推進約一三〇〇公尺，預計明年十月完成隧道貫通；桃園市政府捷運工程局長劉慶豐表示，綠線捷運是帶動桃園繁榮的重要動脈，工程團隊全力推進，今年自G06站共發進了四台潛盾機且同時在地底掘進，寫下全國捷運工程史上唯一紀錄，如此密集的潛盾機發進規模，就是為了加快綠線隧道完工進度。

    綠線共10條隧道 已貫通2條

    桃市府捷工局表示，昨發進的潛盾機將在地底下廿公尺掘進，與今年八月發進、在地底下卅公尺掘進的潛盾機，以上下交疊方式穿越國道二號下方直接完成基礎結構。捷運綠線GC02標工程自G07桃園車站以南至八德區介壽路二段沿線均採地下化設計，隧道全長約十．五二公里，由直徑六．二四公尺的潛盾機鑽掘構築，包含上下行線共有十條隧道，目前已貫通兩條隧道。

    預計2027年全數貫通 2030年通車

    捷工局表示，今年陸續發進五台潛盾機，分別為五月第一台從G03巧克力站北邊往G04大湳站發進，六月初第二台從G06陽明運動公園站北邊（下行線）往G07桃園車站發進，七月底第三台從G06陽明運動公園站南邊（下行線）往G05小大湳站方向發進，第四台八月底自G06陽明運動公園站北邊（上行線）往G07桃園車站發進，第五台昨由G06陽明運動公園站南邊（上行線）往G05小大湳方向發進，年底前綠線八德地區七台潛盾機將全數發進鑽掘，預計二〇二七年將十條潛盾隧道全數貫通，為二〇三〇年捷運綠線主線全面通車奠定基礎。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播