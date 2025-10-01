桃捷綠線GC02標 今年第5台潛盾機進場

綠線捷運GC02標今年第5台潛盾機出發，昨自G06陽明公園站朝G05小大湳站上行線掘進。（捷工局提供）

為了加快進度 G06站今年共發進了4台潛盾機同時掘進

桃園綠線捷運GC02標今年第五台潛盾機出發！潛盾機昨自G06陽明公園站朝G05小大湳站上行線掘進，將推進約一三〇〇公尺，預計明年十月完成隧道貫通；桃園市政府捷運工程局長劉慶豐表示，綠線捷運是帶動桃園繁榮的重要動脈，工程團隊全力推進，今年自G06站共發進了四台潛盾機且同時在地底掘進，寫下全國捷運工程史上唯一紀錄，如此密集的潛盾機發進規模，就是為了加快綠線隧道完工進度。

綠線共10條隧道 已貫通2條

桃市府捷工局表示，昨發進的潛盾機將在地底下廿公尺掘進，與今年八月發進、在地底下卅公尺掘進的潛盾機，以上下交疊方式穿越國道二號下方直接完成基礎結構。捷運綠線GC02標工程自G07桃園車站以南至八德區介壽路二段沿線均採地下化設計，隧道全長約十．五二公里，由直徑六．二四公尺的潛盾機鑽掘構築，包含上下行線共有十條隧道，目前已貫通兩條隧道。

預計2027年全數貫通 2030年通車

捷工局表示，今年陸續發進五台潛盾機，分別為五月第一台從G03巧克力站北邊往G04大湳站發進，六月初第二台從G06陽明運動公園站北邊（下行線）往G07桃園車站發進，七月底第三台從G06陽明運動公園站南邊（下行線）往G05小大湳站方向發進，第四台八月底自G06陽明運動公園站北邊（上行線）往G07桃園車站發進，第五台昨由G06陽明運動公園站南邊（上行線）往G05小大湳方向發進，年底前綠線八德地區七台潛盾機將全數發進鑽掘，預計二〇二七年將十條潛盾隧道全數貫通，為二〇三〇年捷運綠線主線全面通車奠定基礎。

