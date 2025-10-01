高鐵桃園站特定區 10公頃開發案動土

交通部鐵道局長楊正君（左8）、桃園市長張善政（左6）、國泰人壽總經理劉上旗（左7）等人出席「國泰人壽桃園高鐵站前第一階段新建案開工動土典禮」。（記者李容萍攝）

總投資500億 有飯店、購物商場等5棟複合式大樓 盼2030完工

交通部鐵道局與國泰人壽合作的「高速鐵路桃園車站特定區開發案」，昨進行「桃園高鐵站前第一階段新建案開工動土典禮」；此開發案為國泰人壽繼桃園高鐵後站（置地廣場）專區完工後的延續計畫，總面積約十公頃，總投資達五百億元，將興建五棟複合式大樓、打造成智慧示範城區，塑造桃園全新國際性地標，估計可創造二萬四千個就業機會並帶動百億元商機，這也是高鐵全台沿線規模最大開發計畫，工程期五年，力拚二〇三〇年完工。

高鐵全台沿線 規模最大開發計畫

鐵道局長楊正君表示，桃園是國際旅客主要進出門戶，每年旅運量超過四千萬人次，高鐵更串聯西部走廊各大城市，讓青埔展現高度發展潛力。他說，桃園高鐵站周邊商圈、Outlet暢貨中心、商辦、旅館林立，民眾到桃園不再只是為了去機場，更是為了休閒遊憩及購物；據統計，高鐵桃園站與機捷A18站每日進出旅運量逾七萬六千人次，包括青埔藝術運動園區及桃園高鐵商圈更躍居今年桃園熱門觀光景點排行前二名，顯示青埔已成為新都心。

規劃2公頃站區廣場 地下連通道

楊正君說，這是鐵道局第三次與國泰人壽合作開發，此案除引進商場及特色娛樂設施，基地內規劃二公頃站區廣場、地下連通道連接高鐵桃園車站廣場、停車場、自行車及YouBike站等，將讓站區整體空間品質與服務機能更加優化，為民眾帶來工作、消費、休閒、通勤等面向的新生活。

桃園市長張善政表示，桃園正逐步以青埔為核心，形成青埔、桃園、中壢的「鐵三角」都市發展格局。青埔擁有機場捷運，可直通航空城，對航空城發展具有關鍵意義，未來也將與桃園舊城區及中壢改造計畫相互呼應，帶動整體發展，成為桃園最亮眼的地區。

國泰人壽總經理劉上旗說，國泰人壽與鐵道局共同推動前站第一、二階段開發案，建設內容涵蓋飯店、辦公室、購物商場等商業設施，並結合藝文活動，打造多功能空間。此外，隨著桃園市府推動會展中心、美術館、棒球場及桃園捷運等重大建設，青埔生活機能將更趨完善。

高鐵桃園站特定區第一階段新建案未來完工示意圖。（國泰人壽提供）

