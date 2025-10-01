為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗大閘蟹上市 產期到12月初

    2025/10/01 05:30 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣優質大閘蟹上市，標章上的QR碼可供消費者查詢。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣優質大閘蟹上市，標章上的QR碼可供消費者查詢。（記者張勳騰攝）

    每年中秋節過後，是品嘗大閘蟹最佳季節，苗栗縣政府輔導養殖大閘蟹今年邁入第十四年，著重「綠色生態」及「疏養」的養殖模式，透過自然生態的養殖方式，避免使用任何藥劑，讓大閘蟹品質更佳；苗栗縣政府昨舉行苗栗優質大閘蟹上市記者會，國慶假期後是最佳品蟹時節，產期約到十二月初；縣長鍾東錦指出，未來將輔導擴大養殖面積，盼打造大閘蟹一條街，將產值翻倍推升至二億元。

    苗縣府農業處長陳樹義指出，今年大閘蟹養殖戶共廿八戶，養殖面積約十八．八四公頃，放養量約卅五萬二千多隻，收成約二、三成，每隻三兩到八兩重，價格從三百五十至一千五百元不等。

    通過藥物及戴奧辛殘留抽檢

    陳樹義表示，苗栗優質大閘蟹，今年在上市前須通過高達六十八項的藥物及戴奧辛殘留抽檢，通過檢驗後將頒發產地認證的雷射防偽扣環標章，才可列入「苗栗縣優質大閘蟹」販售，標章上的QR碼也可供消費者查詢，讓消費者吃得安心，並可透過宅配到家，感受秋蟹饗宴的魅力。

    鍾東錦指出，縣內的優質大閘蟹味美鮮甜，縣府未來將輔導擴及到中港溪等地區，擴大養殖面積，盼從現在的一億元產值，提升到二億元。

    苗縣府農業處提醒，近年各大通路及網路上常出現惡質的不良業者，以走私蟹冒用苗栗優質大閘蟹的品牌，影響苗栗大閘蟹的聲譽，呼籲消費者勿購買來路不明大閘蟹，建議直接到苗縣大閘蟹養殖場選購。電洽：〇九二〇—〇九一六九五、陳雲湧，〇九三三—七三一九七〇、鄧良洲。

