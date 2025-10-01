嘉縣水產加值園區開發慢 審計室糾正

嘉義縣水產精品加值產業園區漂亮廠房與雜草叢生形成強烈對比。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣為扶植中小漁企業及促進養殖漁業產業升級，在布袋鎮新塭推動設立「水產精品加值產業園區」，目前僅兩家廠商建廠申請使用執照中，尚未營運，由於開發進度緩慢，且簡易污水設施也不符預期效益，遭嘉縣審計室糾正要求研謀改善。縣府回應，因諸多因素致開發延宕，會全力輔導購地廠商加速設廠事宜。

疫情、缺工和關稅衝擊 僅兩廠商申請使照

審計室指出，水產加值園區可供開發總面積約八．九六公頃， 其中產業用地五．五四公頃都已全數標售，因建廠進度緩慢，逾八成無法依規定在兩年期限建廠而辦理展延，獲准展延者逾八成迄今仍未開工。此外因污水工程期程延宕，耗資九三七萬餘元設置的兩套簡易污水設施，也因沒有廠商完成建廠營運排放廢污水，不符設置效益。

縣府經濟發展處長李雅萍說，園區十四個坵塊共十一家漁企業進駐，預估全部建廠後每年可創造約十三．二億元營業額，提供四百多個就業機會，觀光工廠預計每日可吸引六百個觀光人次，帶動周邊水產加工運銷產業鏈及民生經濟發展。

李雅萍說，廠商購地後，受新冠疫情、縣內各產業園區、科學園區建廠高度需求、國際情勢動盪，及大環境缺工與通膨等因素影響，廠商因應局勢調整建廠期程，向縣府申請展延完成使用期限。

一位購地尚未建廠廠商說，購地後遇到疫情，只能暫緩投資，之後又因馬稠後園區、台積電嘉義科學園區廠區大興土木，難以找到合適營建承包商，加上原料費上揚，被迫停下建廠腳步，須等到美國關稅衝擊等不利因素消除，設廠事宜才會動起來。

