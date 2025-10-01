水林廢棄豬舍變食堂 獲建築園冶獎

水林蕃薯社區發展協會將廢棄豬舍改造為「蕃薯綠食堂」，獲得今年建築園冶獎。（記者李文德攝）

「蕃薯綠食堂」提供長者娛樂、共餐及照護 雲林唯一以社區獲獎單位

雲林縣水林鄉蕃薯社區將廢棄豬舍改建為「蕃薯綠食堂」，集結娛樂、共餐及照護三合一功能，讓長輩在此地休憩，獲「建築園冶獎」肯定，是縣內唯一以社區獲獎單位。協會總幹事吳世明表示，這是社區第四座園冶獎，都是社區志工們努力成果。

請繼續往下閱讀...

今年建築園冶獎，雲林縣獲九件獎項，包含一件大樓住宅建築景觀類、一件透天住宅建築景觀類、兩件公園綠地景觀類、三件舊建築再生類、一件社區景觀營造類及一件零碳永續特別獎，其中社區景觀營造類，由水林鄉蕃薯社區發展協會打造的「蕃薯綠食堂」為當地村落奪下第四座獎盃。

假日另開放卡啦OK 讓長輩們歡唱

吳世明指出，蕃薯綠學堂是將廢棄超過十五年老舊養豬舍蓋建，全部約六十坪屋舍導入全齡通用設計，更使用環保建材打造，建構出集結社區共餐、長者照護與食農教育的空間，此外還將原本兩處仔豬保溫場，改為灶台讓志工們煮食，迄今已超過五十名長者在此處上課、用餐，甚至假日更開放卡啦OK讓長輩們歡唱。

吳世明說，蕃薯綠食堂是繼狀元咖啡園、古井花園、圖書室後，當地抱回的第四座建築園冶獎，此外社區志工協力打造的「夯力屋」，因保留原有老屋結構，融入磚造、木作等工藝元素，也獲得今年義大利羅馬設計獎金獎殊榮，「雙喜臨門」，一切都有賴志工們鼎力相挺。

食堂前土地 將改造「柑仔店後花園」

吳世明表示，目前在蕃薯綠食堂前尚有一片荒廢土地，正在逐步改造為「柑仔店後花園」，希望能夠讓長輩就近能夠在廣大的空間散步閒聊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法