席開百桌 台南國華松王宴10月19日上菜

二〇二五台南國華松王宴席開一〇〇桌，將集結國華商圈及其周邊知名老店、人氣小吃名攤共同出菜。（記者王姝琇攝）

二〇二五台南國華松王宴將於十月十九日在南島路封街登場，主廚蔡裕峰團隊規劃，集結國華商圈及周邊知名老店、人氣小吃名攤共同出菜，席開一〇〇桌，同時安排在開宴之前祭出三條小旅行，即日起開放網路報名。

活動邀集阿明豬心、集品蝦仁飯、包成羊肉湯、佛都愛玉、阿文米粿、阿鳳浮水魚羹等，多家台南經典小吃名店，由蔡裕峰團隊規劃宴席、知名藝人路秀蘭擔任代言推廣。另十月十九日主宴前也安排三條小旅行、共六梯次，邀請民眾走入國華街小吃巷弄，品嚐美味並聆聽在地故事。當日有電動機車、家具等摸彩好禮，還有精美伴手禮，讓參與者滿載而歸。

請繼續往下閱讀...

蔡裕峰指出，集結知名老店及人氣小吃、新創美食、異國甜點，前菜「八寶甘品」融入十五個品牌，如美盛珍蜜餞、連得堂煎餅、泰興肉舖、所長茶葉蛋等；主宴十二道菜色更採用整個大台南道地食材烹煮，邱家小卷米粉、阿鳳浮水虱目魚羹、羊城油雞、集品蝦仁飯、二師兄滷味等；就連飲品也有七個品牌，還能帶走象徵台南的蘭花及守護文化鹽等小禮。

國華友愛街區發展協會理事長戴泳明表示，國華街是遊客品嘗台南美食的首選地，從早到晚廿四小時都有不同風味小吃，擴大規模辦理國華松王宴，希望讓更多人有機會一次品嘗到整個商圈的美味佳餚，將國華友愛的美食小吃推向全國。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法