教師節3天連假 台南湧入逾百萬人

卡比胖拉精彩的燈光秀吸引許多人潮。（南市觀旅局提供）

商圈、文化場域、觀光老街、文創手作與特色美食 吸引滿滿人潮

南市觀旅局統計資料顯示，教師節連假三天共吸引逾百萬人次到訪台南。搭配節慶敬師文化活動，孔廟文化園區、赤崁園區及台南市美術館等歷史文化場域，成為這波旅遊的熱門選項，各大商圈亦是人潮熱絡。

孔廟文化園區 就超過6萬人造訪

教師節連假遊客湧入台南，山海景點、文化園區與各大熱門商圈人潮爆棚。孔廟文化園區舉辦「二〇二五孔廟文化節」，台南市長黃偉哲為小一新生循古禮點硃砂開智慧，推出「與孔子有約：座在孔廟．看見台灣」特展，三天共吸引逾六萬人造訪。

黃偉哲表示，教師節不僅向全體師長表達敬意，國人也藉連假到台南深度旅遊。無論是體驗深厚的文化底蘊、走訪獲國際肯定的城市美景，或是享受「亞洲十大街頭美食城市」的滋味，都讓每位遊客都能在台南留下滿滿的假期回憶和幸福感。

市內到濱海景點 滿足各年齡層需求

各大百貨、街區商圈、觀光老街等，結合文創手作與特色美食，吸引逾七十一萬人次漫遊。濱海遊憩地區，如漁光島、黃金海岸、青鯤鯓扇形鹽田、四草綠色隧道及台江國家公園等，有超過廿萬人次到訪。熱門戶外郊遊及親子景點如關子嶺、虎頭埤及烏山頭水庫風景區，還有山上花園水道博物館等，更是吸引逾十萬人次，旅遊選項多滿足各年齡層需求。

10月有雙層巴士旅遊和萬聖節等活動

觀旅局長林國華表示，台南旅遊熱度隨著連假到來持續上升，緊接十月份精彩活動一路嗨到月底，有充滿驚喜的「台南雙層巴士盲盒旅遊」、享受暖湯與美食的「關子嶺溫泉美食節」，及充滿搞怪趣味的萬聖節系列活動，深受大、小朋友喜愛的「卡比胖拉」系列活動將持續展出到十月十九日。歡迎民眾隨時啟程來台南，發掘城市裡處處藏著的美食、美景與驚喜。

教師節連假逾百萬人次到訪台南，圖為國華海安商圈。（南市觀旅局提供）

