    首頁 > 生活

    北斗衛所暨長照衛福大樓落成

    2025/10/01 05:30 記者陳冠備／彰化報導
    北斗長照衛福大樓啟用，戶外設置兼具座椅功能的公共藝術《雲起》，重現鄉間「樹下乘涼」的生活風景。（記者陳冠備攝）

    彰化縣北斗鎮衛生所暨長照衛福大樓昨日落成啟用，新建大樓結合城市美學設計，內外皆有藝術進駐，讓民眾耳目一新。彰化縣長王惠美剪綵時表示，全縣五十二個國中學區中，已有四十一區設立日照中心，其餘積極推動中，預計二年內全數完成，可望成為全台首個達標「一國中學區一日照」的縣市。

    彰化縣六十五歲以上老年人口占比達廿％，北斗鎮亦達十九．三％，彰化縣府爭取中央前瞻基礎建設經費一億五二七萬元，自籌六八一八萬元，興建北斗長照衛福大樓，地下一樓為「不老健身房」、一至二樓衛生所、三樓托嬰中心、四樓日照中心、五樓親子館與兒童發展中心，六樓為社會福利服務中心。

    同時，北斗長照衛福大樓參與經濟部「城市美學計畫」，導入「以人為本」理念，設置人工智慧AI「憶起來」桌遊健腦遊戲區，引進台達電子研發的護智燈，協助長者延緩老化，戶外綠地設置兼具座椅功能的公共藝術《雲起》，重現鄉間「樹下乘涼」生活風景。

    彰化縣衛生局指出，彰化首創老幼共融的長照衛福大樓總共有十八案，目前已啟用六座，未來將持續推動。

    熱門推播