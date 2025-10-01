明年台中統籌款增295億 分配應用未交代

台中市議員陳淑華（右）與陳俞融（左）斥盧秀燕拿中央史上最多補助，卻哭窮誤導民眾。（記者蘇孟娟攝）

台中市政府卅日向市議會進行新版財劃法因應等專案報告，台中市長盧秀燕再喊被中央扣二百五十億，台中明年預算有短差現在還「坐困愁城」，多名民進黨議員痛批，台中市明年增加二九五億統籌分配款，市府迄今無法交代如何分配應用，只會「一邊拿錢、一邊哭窮」，議員陳淑華並要盧秀燕快找台中市六個國民黨立委，修法修改錯誤財劃法，不要一天到晚政治操作，誤導民眾。

挨批一邊哭窮一邊拿錢

民進黨議員陳俞融及周永鴻、李天生質疑，新財劃法上路後，台中市明年增加二九五億統籌分配款，市府迄今說不清楚如何分配應用新獲配預算；盧秀燕仍一再強調，中央扣了二五〇億預算，遭周永鴻及陳俞融怒斥她「一邊拿錢、一邊哭窮」、「塑造中央虧待地方假象」誤導市民。

民進黨議員林德宇問財政局長游麗玲，財劃法修改後台中市明年整體財源究竟有沒有增加，游麗玲回應「目前是有增加」，林德宇除質疑那為何還哭窮？同時舉中捷公司國慶彩繪專車上全是盧秀燕的相片，質疑原來錢全拿去幫盧秀燕宣傳。

綠議員籲盧找藍委修法

民進黨議員陳淑華也嗆，台中除新增統籌分配款，中央挹注台中史上最多一一一三億，盧秀燕卻玩數字遊戲指責中央扣預算，到底是無知還是裝傻；她追問盧秀燕要如何解決，盧秀燕脫口說，要看整個行政院跟立法院、「還要再修法」，讓陳淑華痛批，預算問題在立法院修惡財劃法時就存在，不是最近才發生，盧秀燕推給行政院，根本搞錯對象，盧秀燕應該要找台中市六個國民黨立委趕快修法，若有錢不會做事就下台，而多名國民黨議員則反批中央，認為中央刪減地方補助款，對地方不公。

