大里掩埋場容量一變再變 市府挨批說謊

大里衛生掩埋場堆成「垃圾山」，引發綠議員輪番痛斥環保局說謊。（資料照）

被稱為「全台最大垃圾山」 環保局稱五年去化完成

大里衛生掩埋場因文山垃圾焚化廠工程延宕，暫時堆置約三十八．五萬噸垃圾，民進黨台中市議員周永鴻、張芬郁、王立任、江肇國、林德宇、何文海及謝家宜等人輪番於議會質詢，從大里垃圾場的垃圾處理進度、容量到文山焚化爐招商過程，眾人痛批環保局長陳宏益一再說謊，欺騙市民。

請繼續往下閱讀...

被問多分得統籌款怎不提早處理垃圾

大里掩埋場歷經七年囤積垃圾，被外界稱為「全台最大垃圾山」，周永鴻質詢市長盧秀燕稱，台中市統籌分配款多出二九五億元，為何不拿部分預算提早處理「垃圾山」問題，盧秀燕答稱，「新的（文山焚化廠BOT案）營運前，總是會有周轉情況」，合法垃圾場不是滿山滿谷亂丟，在做新焚化爐前暫時性，垃圾預期會越來越少，有新的（文山焚化廠）加上后里（焚化廠）會陸續減量成功。

盧秀燕︰文山＋后里焚化廠 垃圾將減量

由於文山廠預計四年後才能完成更新，每年新增約七萬噸垃圾，部分暫置大里掩埋場，張芬郁估計，垃圾預計堆置到八十二萬八千多噸後，於二〇三三年開始去化至二〇四二年完成，想不到，環保局評選「台泥達環文山合作聯盟」為BOT文化焚化爐興建廠商，環保局長陳宏益竟改口稱「五年就能去化」。

張芬郁對此表示，局長說五年就可去化大里垃圾，「是焚化爐超人」，市府應該要好好嘉許這個「焚化爐超人」。

王立任稱，大里掩埋場自去年七月起容量「歸零」，市府去年回應尚有九萬噸容量，今年減為五．九萬噸，後續又向議會報告稱仍可再放進廿六．四萬噸，數據竟然瞬間暴增五倍，讓人難以置信。

林德宇質詢陳宏益說，陳局長任期到明年十二月，任內要怎麼減三十八萬噸垃圾，陳宏益答詢稱，固體再生燃料計畫工程發包後，一天內將處理一五〇噸（垃圾），絕對不再增加垃圾。

環保局強調，文山焚化廠的興建營運移轉（BOT）案，由「台泥達環文山合作聯盟」得標，承諾投資九十四．三二億元，預計二〇二九年完工，將大幅提升每日垃圾處理量至九百噸，另根據「大里掩埋場現況與未來規劃對策書面報告」，剩餘容量預期在文山焚化廠運作後儘速去化。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法