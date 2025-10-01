仁武觀音湖生態廊帶 地方盼延伸外湖

高雄市仁武區觀音湖外湖堆積疏濬底泥，議員江瑞鴻呼籲市府能串連內外湖生態廊帶。 （記者洪臣宏攝）

高雄市仁武區觀音湖內埤生態廊帶拿下今年度「建築園冶獎」，遊憩人口漸增，然而民眾發現，生態廊帶沒有延伸至外湖，外湖甚至還堆著疏濬的底泥，市議員江瑞鴻呼籲市政府能串連內外湖廊帶，或興建空中走廊，讓這片「工業綠洲」更完整。

觀音湖即為清代乾隆年間興建的「總督埤」，水源來自後勁溪支流獅龍溪，不僅為灌溉水源，雨季時又兼具蓄水及防洪的功能，湖泊面積為十七．六公頃，分為內外湖，外湖較淺、內湖較深，湖岸有許多竹林與雜木林。

高市府觀光局爭取中央補助，去年起打造內埤生態廊帶，構建兩公里環湖步道、公廁、停車場等設施，同時廣植花旗木、翠蘆莉及長穗木等植物，且劃出螢火蟲復育區，結合原有的白鷺齊飛、獨角仙成群，生態豐富。

江瑞鴻說，所有設施幾乎集中在內湖，反觀外湖還堆積著疏濬底泥，相當可惜，高市府可以興建連結內外湖步道，或興建空中走廊，將底泥堆積成「小山」變身為景觀區，還可進一步整合觀音山、義大世界、佛光山等景點，串連一日遊路線，讓仁武不再只是工業印象。

當地民眾說，一般人都會先看到觀音湖的外湖，如果「門面」也能完成整修，擴大休憩腹地，應該可以吸引更多遊客。

